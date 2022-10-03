Франція передасть ЗСУ 20 БТР Bastion: що про них відомо

За час існування БТРи застосовувалися у війнах в Африці та на Близькому Сході. Бронювання БТР захищає від кулі калібру 7,62.

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Українська армія отримає із Франції 20 колісних БТРів ACMAT Bastion. Про це повідомляють аналітики oryxspioenkop, які відстежують військову допомогу Україні.

Франція передасть Україні 20 колісних БТРів ACMAT Bastion IMV та 155-мм гаубиці TRF1

Що відомо про БТР ACMAT Bastion?

ACMAT Bastion — це французький багатоцільовий бронетранспортер французької компанії ACMAT. Нині виробляють машину дві компанії — Arquus у Франції та AM General у США. Машина заснована на колісному шасі за формулою 4х4. БТР розроблено в 2012 році. За цей час його експлуатували у різних війнах в Африці та на Близькому Сході.

Бронювання машини дозволить захистити екіпаж від куль калібром 7,62 мм та уламків мін.

[ + – ] bastion в Африці

Основні характеристики Bastion:

маса — 12 тонн;

кількість пасажирів у десантному відділенні — 8 або 10;

екіпаж — 2 особи;

основне озброєння — 12,7 або 7,62 мм кулемет із можливістю дистанційного керування;

максимальна швидкість — 110 км/год;

дальність ходу — 1 400 км.

Нагадаємо, Франція планує передати Україні 18 САУ Caesar, які виготовлялися за контрактом для Данії. На цьому етапі обговорюються технічні аспекти угоди.

Раніше повідомлялося, що постачання 18 HIMARS Україні займе кілька років. Штати замовлять для ЗСУ виготовлення установок.