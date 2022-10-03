Франция передаст ВСУ 20 БТР Bastion: что о них известно

За время существования БТРы применялись в войнах в Африке и на Ближнем Востоке. Бронирование БТР защищает от пули калибра 7,62.

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Что известно о БТР ACMAT Bastion?

ACMAT Bastion — это французский многоцелевой бронетранспортер французской компании ACMAT. Ныне производят машину две компании — Arquus во Франции и AM General в США. Машина основана на колесном шасси по формуле 4х4. БТР разработан в 2012 году. За это время его эксплуатировали в разных войнах в Африке и на Ближнем Востоке.

Бронирование машины позволит защитить экипаж от пуль калибром 7,62 мм и осколков мин.

[ + – ] bastion в Африке

Основные характеристики Bastion:

масса — 12 тонн

количество пассажиров в десантном отделении — 8 или 10

экипаж — 2 человека

основное вооружение — 12,7 или 7,62 мм пулемет с возможностью дистанционного управления

максимальная скорость — 110 км/ч

дальность хода — 1400 км

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Ранее сообщалось, что поставка 18 HIMARS Украине займет пару лет. Штаты закажут для ВСУ изготовление установок.