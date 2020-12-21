Турецкие корветы для ВМС Украины построит николаевский завод

Соглашениями предусмотрено строительство пяти корветов типа ADA.

Судостроительный завод "Океан" подписал меморандум с Государственным оборонным концерном Турции по изготовлению военных кораблей. Об этом сообщает пресс-служба судостроительного завода.

"С целью локализации корветной программы Гособоронное агентство Турции провело аудит технической способности судостроительных заводов Украины. Завод Океан избран и включен в корветную программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов", – сказано в сообщении.

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тысяч тонн.

"Думская" сообщает, что соглашениями предусмотрено строительство пяти корветов типа ADA. Первый будет заложен и полностью построен на турецких верфях. Его стоимость для Украины составляет примерно 8 миллиардов гривен, или около 265 миллионов евро. Подробности оснащения вооружением и радиоэлектронными системами пока не известны.

Корветы типа ADA — это класс противолодочных кораблей, построенных для ВМС Турции в 2005 – 2019 годах. На сегодняшний день в строю четыре корвета — F511 "Хейбелиада", F512 "Боюкада", F513 "Бургазада", F514 "Киналиада".

Напомним, 14 декабря Минобороны заключило соглашения с турецкими компаниями о производстве кораблей и беспилотников. В октябре Андрей Таран и президент Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, подписали меморандум, в котором были обозначены намерения начать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей. Тогда же было подписано рамочное военное соглашение между правительствами Украины и Турции.