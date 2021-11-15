Україна запросила у США протикорабельні ракети Harpoon, — ЗМІ
Одна така ракета здатна уразити ціль на дистанції 200-300 км і нести 225-кілограмову бойову частину.
Українська влада звернулася до американців із проханням поставити протикорабельні ракети Harpoon. Про це повідомляє Дзеркало тижня, посилаючись на джерела.
"Влада України звернулася до Сполучених Штатів із проханням про постачання протикорабельних ракет "Гарпун", — написали у виданні.
Жодних подробиць про звернення немає, як немає відповіді з боку США.
Додамо, що ракети Harpoon виробляються Boeing Defense, Space&Security. Ракету можна запускати з літаків, кораблів, підводних човнів або ракетного комплексу берегової оборони. До кожного типу запуску існує своя модифікація.
Наприклад, для запуску з корабля існує версія RGM-84. Від базової версії вона відрізняється твердопаливним ракетним прискорювачем, який відчеплюється, щоб дозволити основному турбореактивному двигуну ракети підтримувати політ.
Основні характеристики Harpoon:
- дальність стрільби — від 200 до 300 км;
- вартість однієї одиниці — 350-750 тисяч доларів;
- довжина ракети — 4,57 або 5,23 метри;
- маса бойової частини — 225 кг.
Нині Тайвань закуповує 400 ракет Harpoon і пускові установки до них. Сума угоди становить 2,37 млрд доларів.
Нагадаємо, США передали Україні партію Javelin і ракет до них. Також США попередили колег ЄС про можливе вторгнення армії РФ в Україну, про що повідомили Bloomberg.