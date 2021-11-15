Україна запросила у США протикорабельні ракети Harpoon, — ЗМІ

Одна така ракета здатна уразити ціль на дистанції 200-300 км і нести 225-кілограмову бойову частину.

Українська влада звернулася до американців із проханням поставити протикорабельні ракети Harpoon. Про це повідомляє Дзеркало тижня, посилаючись на джерела.

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"Влада України звернулася до Сполучених Штатів із проханням про постачання протикорабельних ракет "Гарпун", — написали у виданні.

Жодних подробиць про звернення немає, як немає відповіді з боку США.

Додамо, що ракети Harpoon виробляються Boeing Defense, Space&Security. Ракету можна запускати з літаків, кораблів, підводних човнів або ракетного комплексу берегової оборони. До кожного типу запуску існує своя модифікація.

Наприклад, для запуску з корабля існує версія RGM-84. Від базової версії вона відрізняється твердопаливним ракетним прискорювачем, який відчеплюється, щоб дозволити основному турбореактивному двигуну ракети підтримувати політ.

Основні характеристики Harpoon:

дальність стрільби — від 200 до 300 км;

вартість однієї одиниці — 350-750 тисяч доларів;

довжина ракети — 4,57 або 5,23 метри;

маса бойової частини — 225 кг.

Нині Тайвань закуповує 400 ракет Harpoon і пускові установки до них. Сума угоди становить 2,37 млрд доларів.

Нагадаємо, США передали Україні партію Javelin і ракет до них. Також США попередили колег ЄС про можливе вторгнення армії РФ в Україну, про що повідомили Bloomberg.