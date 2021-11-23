Застосування Javelin на Донбасі: у штабі ООС заперечують слова начальника ГУР України

У пресслужбі штабу запевнили, що українці одразу дізнаються, коли ПТРК буде залучений проти російсько-окупаційних військ.

На вівторок, 23 листопада, українські військовослужбовці жодного разу не застосовували американські протитанкові ракетні комплекси Javelin під час бойових дій на Донбасі. Про це в коментарі "Українській правді" повідомив начальник пресслужби штабу Об'єднаних сил Ярослав Мельничук.

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За словами журналістів, представник українських військових заявив, що ОС заперечують інформацію, "надану невідомо ким".

Водночас Мельничук пообіцяв, що після застосування ракет Javelin Збройними силами України проти бойовиків, громадяни відразу ж про це дізнаються.

Нагадаємо, у неділю, 21 листопада, видання Military Times опублікувало матеріал із коментарем начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Журналісти з посиланням на його заяву повідомили, що українські військовослужбовці застосували ПТРК Javelin "проти російських військ".

Наступного дня, 22 листопада, народний депутат із пропрезидентської фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань оборонної промисловості Комітету Верховної Ради з національної безпеки Ігор Копитін у своєму Facebook повідомив, що інформація про використання американських ракет Javelin у зоні операції Об'єднаних сил є правдивою. Водночас нардеп заявив, що не має права розголошувати інформацію про місце та обставини застосування ПТРК.