Применение Javelin на Донбассе: в штабе ООС отрицают слова начальника ГУР Украины

В пресс-службе штаба заверили, что украинцы сразу узнают, когда ПТРК будет задействован против российско-оккупационных войск.

По состоянию на вторник, 23 ноября, украинские военнослужащие ни разу не применяли американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил начальник пресс-службы штаба Объединенных сил Ярослав Мельничук.

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По словам журналистов, представитель украинских военных заявил, что ОС отрицают информацию "предоставленную неизвестно кем".

В то же время Мельничук пообещал, что после применения ракет Javelin Вооруженными силами Украины против боевиков граждане сразу же об этом узнают.

Напомним, в воскресенье, 21 ноября, издание Military Times опубликовало материал с комментарием начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Журналисты, со ссылкой на его заявление, сообщили, что украинские военнослужащие применили ПТРК Javelin "против российских войск".

На следующий день, 22 ноября, народный депутат из пропрезидентской фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Игорь Копытин в своем Facebook сообщил, что информация об использовании американских ракет Javelin в зоне операции Объединенных сил является правдивой. В то же время нардеп заявил, что не имеет права разглашать информацию о месте и обстоятельствах применения ПТРК.