"Имеем право на защиту": нардеп подтвердил использование Javelin в зоне ООС

Игорь Копытин заявил, что Украина обсудила с США использование противотанковых комплексов на Донбассе. Они согласились с тем, что наша страна может использовать любое оружия для обороны.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Копытин подтвердил информацию о том, что украинские военные использовали ПТРК Javelin в зоне ООС. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

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По словам Копытина, Украина имеет право использовать американские противотанковые комплексы для защиты собственной земли. Для обороны можно применять Bayraktar, Javelin или любое другое оружие, состоящие на вооружении. Вопрос применения противотанковых комплексов был обсужден с американцами, которые также считают, что Украина в праве применять любое оружие.

"Да, это правда. Наши воины использовали его (Javelin, — Фокус) во время ведения боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее — опережая любые дальнейшие заявления и манипуляции того может ли Украина защищаться, не запрещено ли", да, может", — написал Копытин.

Отметим, что впервые информацию о применении Javelin на Донбассе распространил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Military Times.

Издание со ссылкой на главу разведки добавило, что американские ракеты вместе с легкими радиолокационными системами противодействия огню AN/TPQ-53 и беспилотниками Bayraktar TB-2, которые задействованы в боевых действиях против оккупантов, "обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой".

Игорь Копытин — член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации. Член Межведомственной комиссии по политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина не может использовать Javelin в зоне ООС. Их можно было использовать только вдали от линии фронта.

Ранее СМИ сообщали, что Украина обратилась к США с просьбой поставить противокорабельные ракеты Harpoon.