"Маємо право на захист": нардеп підтвердив використання Javelin у зоні ООС

Ігор Копитін заявив, що Україна обговорила з США використання протитанкових комплексів на Донбасі. Вони погодилися з тим, що наша країна може використати будь-яку зброю для оборони.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ігор Копитін підтвердив інформацію про те, що українські військові використали ПТРК Javelin у зоні ООС. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Копитіна, Україна має право використати американські протитанкові комплекси для захисту власної землі. Для оборони можна застосовувати Bayraktar, Javelin або будь-яку іншу зброю, яка перебуває на озброєнні. Питання застосування протитанкових комплексів було обговорено з американцями, які також вважають, що Україна має право застосовувати будь-яку зброю.

"Так, це правда. Наші воїни використовували його (Javelin, — Фокус ) під час ведення бою. Поки не маю права розголошувати, де це сталося та за яких обставин, але скажу таке — випереджаючи будь-які подальші заяви та маніпуляції щодо того, чи може Україна захищатися, чи не заборонено це, так, може", — написав Копитін.

Зазначимо, що вперше інформацію про застосування Javelin на Донбасі поширив голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Military Times.

Видання з посиланням на главу розвідки додало, що американські ракети разом із легкими радіолокаційними системами протидії вогню AN/TPQ-53 і безпілотниками Bayraktar TB-2, які задіяні в бойових діях проти окупантів, "мають значний психологічний стримуючий фактор, змушуючи думати росіян атакою".

Ігор Копитін – член Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації. Член Міжвідомчої комісії з питань політики військово-технічного співробітництва й експортного контролю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не може використати Javelin у зоні ООС. Їх можна було використовувати лише далеко від лінії фронту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна звернулася до США з проханням поставити протикорабельні ракети Harpoon.