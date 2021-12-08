"Добро пожаловать в ад": в Украине запустили флешмоб из-за угрозы новой операции РФ (фото)

В социальных сетях запустили хештег #UkrainiansWillResist, который призван показать Москве, что украинцы готовы защищать свою страну от вторжения.

В ряде социальных сетей украинцы запустили флешмоб с хештегом #UkraineWillResist, который призван показать России готовность Украины к защите. Об этом сообщает УНИАН.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Хэштег переводится как "украинцы будут сопротивляться", он активно используется в Facebook и Twitter. По состоянию на утро 8 декабря в Twitter есть уже более 160 твитов. А в Facebook подобных публикаций уже свыше двух тысяч.

Фото: скриншот

"Украинцы будут сопротивляться. Добро пожаловать в ад мистер Путин", — написано в публикации с картой, на которой изображено отражение нападения РФ.

Сперва флешмоб запустили общественные деятели и политики, например исполнитель военнослужащий ССО Андрей Антоненко, диссидент Йосиф Зисельс и ряд других. В ход идут мемы, арты и видео, в которых украинцы показывают, что будет с агрессором в случае вторжения.

Фото: скриншот Фото: скриншот Фото: скриншот

"Никто не заставит украинцев принять ультиматум Кремля. "Мира" на условиях России все равно не будет – даже если Запад договорится с Путином, а власть Зеленского капитулирует – #УкраинцыБудутСопротивляться российским оккупантам! Путин, добро пожаловать в ад!", — пишет Йосиф Зисельс.

Напомним, телеканал Fox News опубликовал новые спутниковые снимки с войсками РФ возле границ с Украиной. Кремль накапливает 175-тысячное войско. По данным Минобороны, в январе-феврале может начаться полномасштабное вторжение.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в случае нового вторжения Кремля, будет "кровавая резня" и россияне будут возвращаться домой в гробах.