"Вернутся домой в гробах": Резников пригрозил России "кровавой резней" в случае вторжения в Украину

По словам главы Минобороны, Москва, перебрасывая свои войска к приграничным районам, нагнетает страх среди украинцев и пытается сорвать интеграцию Киева в ЕС и НАТО.

Россию ждет настоящая кровавая резня, если она решится на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в интервью CNN.

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Министр предупредил, что российские военнослужащие массово будут возвращаться в гробах и призвал президента США Джо Байдена твердо противостоять позиции главе Кремля Владимира Путина в ходе видеоконференции.

"Если я могу посоветовать президенту Байдену, я бы хотел, чтобы он сформулировал господину Путину, что никаких красных линий со стороны Кремля здесь быть не должно. Красная линия находится здесь, в Украине, и цивилизованный мир отреагирует на это без колебаний", — продолжил Алексей Резников в интервью журналистам.

Глава Минобороны, ссылаясь на данные разведки, отметил, что сейчас Россия сконцентрировала 95 тысяч своих военных "на расстоянии удара по территории Украины".

Алексей Резников также выразил сомнения относительно того, что Москве хватит 175 тысяч военнослужащих, о которых докладывала разведка США, для полномасштабного вторжения в нашу страну.

"Итак, у нас есть 250 тысяч официальных бойцов ВСУ. Плюс, я сказал, 400 тысяч ветеранов и 200 тысяч резервистов. 175 тысяч (российских военных — ред.) недостаточно, чтобы войти в Украину", — добавил министр и предположил, что в случае начала широкомасштабных боевых действий нескольким миллионам украинцев придется искать убежище в странах Европы.

Концентрируя боеспособную группировку на границе Россия, как считает Алексей Резников, нагнетает страх среди украинцев и старается сорвать интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Отметим, ранее издание Foreign Policy сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников запросил вооружение у США. Речь идет о технике и боеприпасах, которые предназначались для Афганистана в борьбе с движением "Талибан".

Также Алексей Резников ранее обращался к США, Канаде и Великобритании с призывом перебросить свои военные подразделения к границе с Россией. По словам министра, такая военная помощь может предотвратить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Издание "Цензор.НЕТ", ссылаясь на свои источники, сообщало, что НАТО может передать Украине боеприпасы, средства ПВО и РЭБ для противостояния с Россией. Помимо этого, союзники по Альянсу в случае начала широкомасштабных действий могут снабжать ВСУ разведывательными данными в режиме реального времени.