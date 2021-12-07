"Повернуться додому в трунах": Резніков пригрозив Росії "кривавою різаниною" в разі вторгнення в Україну

За словами голови Міноборони, Москва, перекидаючи свої війська до прикордонних районів, нагнітає страх серед українців і намагається зірвати інтеграцію Києва до ЄС і НАТО.

На Росію чекає справжня кривава різанина, якщо вона зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. Про це заявив голова Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

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Міністр попередив, що російські військовослужбовці масово повертатимуться в трунах і закликав президента США Джо Байдена твердо протистояти позиції главі Кремля Володимиру Путіну під час відеоконференції.

"Якщо я можу порадити президенту Байдену, я хотів би, щоб він сформулював панові Путіну, що жодних червоних ліній із боку Кремля тут бути не повинно. Червона лінія розташована тут, в Україні, і цивілізований світ відреагує на це без вагань", — продовжив Олексій Резніков в інтерв'ю журналістам.

Глава Міноборони, посилаючись на дані розвідки, зазначив, що зараз Росія сконцентрувала 95 тисяч своїх військових "на відстані удару по території України".

Олексій Резніков також висловив сумніви щодо того, що Москві вистачить 175 тисяч військовослужбовців, про які доповідала розвідка США, для повномасштабного вторгнення до нашої країни.

"Отже, в нас є 250 тисяч офіційних бійців ЗСУ. Плюс, я сказав, 400 тисяч ветеранів і 200 тисяч резервістів. 175 тисяч (російських військових — ред.) недостатньо, щоб увійти в Україну", — додав міністр і припустив, що в разі початку широкомасштабних бойових дій кільком мільйонам українців доведеться шукати притулок у країнах Європи.

Концентруючи боєздатне угруповання на кордоні, Росія, як вважає Олексій Рєзніков, нагнітає страх серед українців і намагається зірвати інтеграцію України до ЄС і НАТО.

Зазначимо, раніше видання Foreign Policy повідомляло, що міністр оборони України Олексій Резніков запросив озброєння в США. Йдеться про техніку та боєприпаси, які призначалися для Афганістану в боротьбі з рухом "Талібан".

Також Олексій Резніков раніше звертався до США, Канади та Великої Британії із закликом перекинути свої військові підрозділи до кордону з Росією. За словами міністра, така військова допомога може запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну.

Видання "Цензор.НЕТ", посилаючись на свої джерела, повідомляло, що НАТО може передати Україні боєприпаси, засоби ППО та РЕБ для протистояння з Росією. Крім цього, союзники Альянсу в разі початку широкомасштабних дій можуть постачати ЗСУ розвідувальними даними в режимі реального часу.