"Ласкаво просимо до пекла": в Україні запустили флешмоб через загрозу нової операції РФ (фото)

У соціальних мережах запустили хештег #UkrainiansWillResist, який має показати Москві, що українці готові захищати свою країну від вторгнення.

У низці соціальних мереж українці запустили флешмоб із хештегом #UkraineWillResist, який має показати Росії готовність України до захисту. Про це повідомляє УНІАН.

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Хештег перекладається як "українці чинитимуть опір", він активно використовується у Facebook і Twitter. Станом на ранок 8 грудня у Twitter є вже понад 160 твітів. А у Facebook подібних публікацій вже понад дві тисячі.

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"Українці чинитимуть опір. Ласкаво просимо до пекла містер Путін", — написано в публікації з картою, на якій зображено відображення нападу РФ.

Спершу флешмоб запустили громадські діячі та політики, наприклад виконавець військовослужбовець СЗГ Андрій Антоненко, дисидент Йосиф Зісельс і низка інших. У хід йдуть меми, арти та відео, де українці показують, що буде з агресором у разі вторгнення.

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"Ніхто не змусить українців прийняти ультиматум Кремля. "Миру" на умовах Росії все одно не буде — навіть якщо Захід домовиться з Путіном, а влада Зеленського капітулює — #УкраїнціЧинитимутьОпір російським окупантам! Путін, ласкаво просимо до пекла!" — пише Йосиф Зісельс.

Нагадаємо, телеканал Fox News опублікував нові супутникові знімки з військами РФ біля кордонів з Україною. Кремль накопичує 175-тисячне військо. За даними Міноборони, у січні-лютому може розпочатися повномасштабне вторгнення.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в разі нового вторгнення Кремля, буде "кривава різанина" і росіяни повертатимуться додому в трунах.