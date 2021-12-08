Готові до наступу РФ. Журналіст показав бійця в зоні ООС із Javelin

За словами Андрія Цаплієнка, справжня надія України в людях, особливо коли вони озброєні легендарним американським ПТРК.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фотографію з бійцем Збройних сил із ПТРК Javelin. Відповідний пост опубліковано на сторінці у Facebook.

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Як написав Цаплієнко, про що б не домовлялися світові лідери, справжня надія України перебуває в людях і окопах.

"Про що б там не домовлялися сильні цього світу, а наша справжня надія в цих окопах і цих людях. Особливо коли в них у руках легендарні "Джавеліни", з яким так не хочуть зустрітися російські танкісти", — написав військовий журналіст.

Він також додав, що українські військові на запитання про ймовірний наступ Росії відповідають у перекладі з армійської: "Ми спокійні, як крапля роси на листку гінкго".

Наприкінці публікації Цаплієнко залишив хештег #УкраїнціЧинитимутьОпір — це флешмоб, який стартував в Україні на тлі новин про ймовірну воєнну операцію Кремля проти нашої країни. Його вже підтримали низка політиків і громадських діячів.

Нагадаємо, за словами командувача ООС Олександра Павлюка, у зоні ООС українські військові укомплектовані ПТРК Javelin на особливо небезпечних танкових напрямках. Водночас, в окупованому Криму все частіше помічають танки з козирками на вежі проти ударів із повітря "Джавелінами" або Bayraktar.