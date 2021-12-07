БТРы, "Тигры" и "Ноны": появились видео переброски новых эшелонов в Ельню и Крым (видео)

Россия продолжает перебрасывать военную технику в районы, где ранее уже были замечены сотни танков, БТР и артиллерийских систем.

В ряде социальных сетей публикуют видео с переброской российских войск в оккупированный Крым и Ельню (Смоленская область). Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", где отслеживаются и публикуются маршруты передвижения войск РФ и Украины на основе открытых данных.

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5 декабря в полевой лагерь Ельня под Смоленском прибыл эшелон бронетехники на станцию Полушкино. Как видно из видео, в составе эшелона были БТРы, а также броневики "Тигр". Утверждается, что видео было снято за день до прибытия в лагерь — 4 декабря.

[ + – ] Эшелон в Ельне

От Ельни до границы с Украиной около 250 км — это 4-5 часов езды на машине.

Также в телеграм-канале были зафиксированы переброски войск РФ в оккупированном Крыму. Сообщается, что военные держали путь в сторону Джанкоя.

На видео запечатлена 126-я отдельная бригада береговой обороны ВС РФ. Еще один состав с артиллерией САУ 2С9 "Нона-С" прибыл на оккупированный полуостров. А после разгрузки, как утверждают авторы, отправился на Кавказ для погрузки.

[ + – ] Состав с артиллерией в Крыму

Напомним, по информации аналитического института CSIS, российские военные могут захватить Киев за несколько часов. Сообщалось, что США перебросят войска в Восточную Европу, если Кремль начнет полномасштабную операцию против Украины. Сегодня будет онлайн-встреча Байдена и Путина.