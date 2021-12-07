БТРи, "Тигри" та "Нони": з'явилися відео перекидання нових ешелонів до Єльни та Криму (відео)

Росія продовжує перекидати військову техніку в райони, де раніше вже було помічено сотні танків, БТР та артилерійських систем.

У низці соціальних мереж публікують відео з перекиданням російських військ в окупований Крим та Єльню (Смоленська область). Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця", де відстежуються та публікуються маршрути пересування військ РФ та України на основі відкритих даних.

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5 грудня до польового табору Єльня під Смоленськом прибув ешелон бронетехніки на станцію Полушкіно. Як видно з відео, у складі ешелону були БТРи, а також броньовики "Тигр". Стверджується, що відео було знято за день до прибуття до табору – 4 грудня.

[ + – ] Ешелон у Єльні

Від Єльні до кордону з Україною близько 250 км – це 4-5 годин їзди машиною.

Також у телеграм-каналі було зафіксовано перекидання військ РФ в окупованому Криму. Повідомляється, що військові прямували у бік Джанкоя.

На відео зображено 126-у окрему бригаду берегової оборони ЗС РФ. Ще один склад із артилерією САУ 2С9 "Нона-С" прибув на окупований півострів. А після розвантаження, як стверджують автори, вирушив на Кавказ для навантаження.

[ + – ] Склад з артилерією у Криму

Нагадаємо, за інформацією аналітичного інституту CSIS, російські військові можуть захопити Київ за кілька годин. Повідомлялося, що США перекинуть війська до Східної Європи, якщо Кремль розпочне повномасштабну операцію проти України. Сьогодні буде онлайн-зустріч Байдена та Путіна.