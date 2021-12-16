Партизанская тактика – лучшее, что Украина может противопоставить путинскому вторжению

Украина может повысить цену вторжения для России, подготовившись к длительной войне, сопровождающейся партизанской активностью на оккупированной территории. Российские лидеры хорошо помнят цену, которую заплатили афганским партизанам за оккупацию их страны. Подготовка к такого рода войне требует вербовки и обучения персонала, а также быстрого создания тайников с оружием.

Единого мнения о значении нынешней военной активности России вблизи Украины пока нет, но официальные лица США уже сделали решительные заявления. 3 декабря газета Washington Post сообщила, что, по данным американской разведки, уже в начале следующего года Кремль планирует наступление до 175 тысяч военнослужащих по нескольким фронтам.

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Washington Post и другие источники предполагают, что дата начала наступления будет зависеть от погоды. Болотистая почва на востоке Украины должна достаточно промерзнуть, чтобы бронетанковые войска могли маневрировать. Таким образом, кампания начнется не раньше января или февраля 2022 года.

Фокус перевел рекомендации Т.К. Хаммеса – заслуженного научного сотрудника Университета национальной обороны США, о том, к какой именно войне надо готовится Украине в случаи полномасштабного наступления России.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что такие действия приведут к серьезным последствиям, включая убедительные экономические санкции. Однако он ни словом не упомянул, что Соединенные Штаты направят свои войска, чтобы предотвратить или остановить российское вторжение.

Похоже, Соединенные Штаты надеются сдержать Россию дипломатией, угрозами санкций, а также небольшим количеством оружия и обучением украинских военных. С 2014 года США выделили 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинских войск, из них 400 миллионов – за один только 2021 год. Программа включает в себя контрбатарейные радары и противотанковые ракеты Javelin. Несмотря на важность этой помощи, похоже, что в конечном итоге Украина сама должна обеспечить военное сдерживание российской агрессии.

Система Javelin, предоставленная США, очень эффективна против танков, но из-за относительно небольшой дальности стрельбы (максимум 4500 метров) личный состав должен находиться достаточно близко к оси наступления противника. Кроме того, система дорогостоящая: 40 миллионов долларов в 2019 году хватило только на 10 огневых установок и 150 ракет. В общем, хотя такое оружие и полезно, оно не изменит тактическую ситуацию настолько, чтобы сдержать Кремль.

Сдерживания можно добиться, остановив или наказав агрессора. К сожалению, маловероятно, что Украина сможет остановить российские силы на своей границе или вблизи нее. Поэтому лучший шанс для Украины – наказать захватчиков, как только они пересекут границу.

[ + – ] Украине необходимо относительно простое и недорогое оружие для повышения обороноспособности.

Мины и дроны-камикадзе

Украина может повысить цену вторжения для России, подготовившись к длительной войне, сопровождающейся партизанской активностью на оккупированной территории. Российские лидеры хорошо помнят цену, которую заплатили афганским партизанам за оккупацию их страны. Подготовка к такого рода войне требует вербовки и обучения персонала, а также быстрого создания тайников с оружием. Такие усилия уже предпринимаются и, вероятно, активизируются в ближайшие недели.

За время, оставшееся до потенциального российского вторжения, не получится купить и развернуть сложные системы вооружения. Вместо этого Украине необходимо относительно простое и недорогое оружие для повышения обороноспособности. Некоторые существующие виды оружия можно развернуть и использовать в кратчайшие сроки.

Одним из наиболее эффективных видов оружия для замедления вторжения по-прежнему являются мины, и обе стороны широко применяют их вокруг оккупированных Россией анклавов на востоке Украины. Можно предположить, что Украина использует мины для защиты больших участков границы, к которым приближаются российские войска.

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Однако, учитывая очень открытый характер местности на востоке Украины, украинские военные не смогут установить достаточное количество мин, чтобы остановить российское наступление. К счастью, мины можно дополнить самодельными взрывными устройствами (СВУ), которые использовались против союзных войск в Ираке и Афганистане. Это оружие могут использовать регулярные войска для нанесения потерь и замедления российского наступления. Однако, как и в случае с минами, характер ландшафта ограничит эффективность этого оружия против бронетанковых сил, движущихся по открытой местности.

СВУ могут эффективно использовать партизанские силы для атаки на главную ахиллесову пяту Кремля – российские колонны материально-технического снабжения, как правило, передвигающиеся по дорогам. СВУ недороги, и их трудно обнаружить. В недавних конфликтах повстанцы прятали эти устройства буквально во всем – от канистр с водой до туш животных. Их размер может варьироваться от небольших противопехотных устройств до грузового контейнера или небольшого здания, заполненного аммиачной селитрой.

Учитывая обильные запасы аммиачной селитры, речь может идти об СВУ весом до 20 тонн. Такое устройство, безусловно, сорвет бронетанковую атаку и разрушит колонну материально-технического снабжения. Как и американским войскам в Ираке, России придется выделить значительные силы и ресурсы для поддержания линий связи.

Ключевым моментом будет обучение украинских действующих военных, резервистов и ополченцев или партизан методам создания, размещения и подрыва этих устройств. Повстанцы проявили удивительную изобретательность в разработке как активируемых жертвой, так и дистанционных детонаторов, используя доводчики гаражных ворот, мобильные телефоны, садовые шланги и другие простые устройства для замыкания электрических цепей. Единственный элемент, недоступный для гражданских, – это детонатор или взрывной колпачок. Украинскому правительству необходимо производить и заранее запасать эти устройства.

Украинские войска имеют большой опыт изобретательного использования небольших коммерческих беспилотников для разведки и ограниченных ударных операций. Армии стоит и далее продвигать закупки и внутреннее производство беспилотников с акцентом на их применение нерегулярными силами.

В то же время Украина явно готова перейти к использованию военных БПЛА. Например, австралийская компания DefendTex выпустила беспилотник Drone40. Небольшой и недорогой БПЛА стоимостью до тысячи долларов США можно запускать вручную. Максимальная дальность полета составляет 20 километров, что даст возможность пехотинцам или партизанам прерывать линии снабжения без необходимости действовать в непосредственной близости от них. Небольшой боеголовки достаточно, чтобы уничтожить автомобиль, вывести из строя артиллерийскую установку или вызвать вторичную детонацию ракетной капсулы. В настоящее время эта система используется в войсках США и Великобритании. Чтобы предотвратить атаки на линии снабжения, российским войскам придется зачистить от украинских войск все дороги в радиусе 20 километров.

Украина уже приобрела несколько турецких беспилотников Bayraktаr 2, которые доказали свою высокую эффективность на нескольких полях военных действий, включая недавний конфликт в Нагорном Карабахе. Это полезный вид вооружения, но, опять же, его количество будет ограничено из-за стоимости.

[ + – ] Израильский беспилотник семейства Harop Фото: Julian Herzog

Израильские беспилотники семейства Harop, Hero и Spike могут стать более дешевой альтернативой. Автономный Harop, который стоит меньше двух ракет Javelin, может находиться в воздухе в течение шести часов и доставлять боеприпасы весом до 20 килограммов на расстояние до тысячи километров. Кроме того, он издает устрашающий вой во время пикирования. Семейства Hero и Spike предоставляют целый ряд возможностей, полезных как регулярным войскам, так и партизанам. Однако потребуются значительные дипломатические усилия, чтобы убедить Израиль продавать беспилотники Украине.

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Если это не удастся, есть альтернатива – БПЛА Coyote производства Raytheon. Компания изначально разработала этот беспилотник для противодействия дронам, а сейчас превращает его в ударное оружие. К сожалению, один Coyote стоит 20 тысяч долларов США. Но дальность полета 80 километров и способность летать при очень суровой погоде делает эти дроны привлекательными для кампании в условиях украинской зимы.

Радиус действия каждого из этих беспилотников гораздо больше, чем у стандартных противотранспортных систем. Их можно установить на обычный автомобиль, что обеспечивает исключительную тактическую гибкость. Поскольку превосходство в воздухе будет за русскими, украинцам стоит устанавливать беспилотники на обычные машины, чтобы повысить живучесть БПЛА.

Конечно, украинские лидеры прекрасно осведомлены об исторически кровавых методах России по подавлению повстанческих движений. Они стоят перед сложным выбором, решая, стоит ли готовить свой народ для подобных действий. Человеческие жертвы повстанческой кампании против путинских сил вторжения наверняка будут огромными. Тем не менее, украинцы, которые уже более семи лет защищают свою страну от российской агрессии, вряд ли смирятся с попыткой оккупировать еще больше украинских земель.

Об авторе

Т.К. Хаммес – заслуженный научный сотрудник Университета национальной обороны США. 30 лет прослужил в Корпусе морской пехоты США. Доктор современной истории Оксфордского университета. Высказанное здесь мнение является исключительно его собственным и не отражает точку зрения правительства США.