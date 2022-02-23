Верховная Рада поддержала введение чрезвычайного положения: что это значит для украинцев

Особый правовой режим, по решению народных депутатов, был одобрен на всей территории Украины за исключением Донецкой, Луганской областей, Крыма и Севастополя.

Верховная Рада Украины утвердила введение чрезвычайного положения на фоне возможного вторжения армии РФ. Принятие документа транслировалось на парламентском Youtube-канале.

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Соответствующий проект постановления о введении режима чрезвычайного положения поддержали 335 нардепов.

Особый правовой режим был введен на территории всей Украины, за исключением Донецкой, Луганской областей, Крыма и Севастополя.

Чрезвычайное положение в Украине — позиция СНБО

В среду, 23 февраля, на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил, что режим чрезвычайного положения будет введен на территории всей страны, кроме Донбасса. Особый правовой режим может действовать 30 дней, однако президент Владимир Зеленский своим решением может продлить его до 60 дней.

По словам Данилова, для населения могут быть введены такие ограничения, как комендантский час, ограничение движения транспорта, дополнительный осмотр автомобилей и проверка документов у физических лиц. На Донбассе, как отметил секретарь СНБО, не будут вводить чрезвычайное положение, поскольку в Донецкой и Луганской областях уже действует особый режим в связи с проведением Операции Объединенных сил.

[ + – ] Чрезвычайное положение будет действовать по всей Украине, кроме Донбасса, - Данилов

Чрезвычайное положение в Украине — указ президента Владимира Зеленского

В соответствующем указе президента сказано, что с 00:00 24 февраля на период в 30 суток будут задействованы следующие меры:

Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения (при необходимости);

Ограничение движения и осмотр транспортных средств (при необходимости);

Усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

Запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом;

Запрет страйков;

Временная и бесповоротная эвакуация людей с мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

Введение комендантского часа (при необходимости);

Проверка документов у граждан, при необходимости — личный досмотр, осмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья;

Запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней разведки Украины;

Запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

Запрет работы аматорских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного пользования;

Особые правила пользования связью и передачи информации посредством компьютерных сетей (при необходимости).

Чрезвычайное положение в Украине — что прописано в законодательстве

Чревычайное положение в Украине, согласно Закону Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения", может вводиться временно на территории всей страны или в отдельных регионах при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня, которые могут привести к человеческим и материальным потерям, или при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя насильственным путем.

Что необходимо для введения чрезвычайного положения в Украине:

Совет национальной безопасности и обороны или Кабинет министров предлагают президенту ввести чрезвычайное положение в Украине или в отдельных регионах;

глава государства подписывает соответствующий указ и вносит документ на рассмотрение в Верховную Раду;

в двухдневный срок народные депутатя обязаны его рассмотреть;

Верховная Рада поддерживает или отвергает СНБО/Кабмина, а в случае одобрения введения чрезвычайного положения решение срочно публикуется в СМИ.

Чрезвычайное положение в Украине — какие ограничения для населения

ограничение въезда и выезда, передвижение по территории, где был введен особый правовой статус

ограничение движения транспорта

усиление охраны порядка

запрет на проведение массовых мероприятий

запрет на проведение акций протеста или забастовок

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

В качестве дополнительных ограничений могут быть: эвакуация населения, установление порядка распределения товаров питания и предметов первой необходимости, введение комендантского часа с проверкой документов у граждан, и запрет призывникам и военнообязанным изменять место жительства без ведома центров комплектации.

Напомним, 22 февраля президент Владимир Зеленский, комментируя признание Россией "Л/ДНР", не исключил введение военного положения в Украине. Глава государства предупредил, что особый правовой статус может заработать, если Россия осуществит полномасштабное вторжение.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также подтвердил, что может быть введено военное положение в Украине в случае начала военной операции со стороны РФ.