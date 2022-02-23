Верховна Рада підтримала запровадження надзвичайного стану: що це означає для українців

Особливий правовий режим, за рішенням народних депутатів, схвалили на всій території України за винятком Донецької, Луганської областей, Криму та Севастополя.

Верховна Рада України затвердила запровадження надзвичайного стану на тлі можливого вторгнення армії РФ. Ухвалення документа транслювалося на парламентському Youtube-каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Відповідний проєкт ухвали про запровадження режиму надзвичайного стану підтримали 335 нардепів.

Особливий правовий режим запровадили на території всієї України, за винятком Донецької, Луганської областей, Криму та Севастополя.

Надзвичайний стан в Україні — позиція РНБО

У середу, 23 лютого, на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов попередив, що режим надзвичайного стану введуть на території всієї країни, крім Донбасу. Особливий правовий режим може діяти 30 днів, але президент Володимир Зеленський своїм рішенням може продовжити його до 60 днів.

За словами Данілова, для населення можуть запровадити такі обмеження, як комендантська година, обмеження руху транспорту, додатковий огляд автомобілів та перевірка документів у фізичних осіб. На Донбасі, як зазначив секретар РНБО, не вводитимуть надзвичайного стану, оскільки в Донецькій та Луганській областях вже діє особливий режим через проведення Операції Об'єднаних сил.

[ + – ] Надзвичайний стан діятиме по всій Україні, крім Донбасу, — Данілов

Надзвичайний стан в Україні — указ президента Володимира Зеленського

У відповідному указі президента сказано, що з 00:00 24 лютого на період у 30 діб будуть такі заходи:

Особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування (за потреби);

Обмеження руху та огляд транспортних засобів (за необхідності);

Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

Заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборону проведення яких встановлює суд;

Заборона страйків;

Тимчасова та безповоротна евакуація людей із місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних чи тимчасових житлових приміщень;

Введення комендантської години (за потреби);

Перевірка документів у громадян, за потреби — особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла;

Заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам міняти місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України;

Заборона створення та розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати становище;

Заборона роботи аматорських радіопередаючих засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого користування;

Особливі правила користування зв'язком та передачі інформації за допомогою комп'ютерних мереж (за потреби).

Надзвичайний стан в Україні — що прописано в законодавстві

Надзвичайний стан в Україні, згідно із Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану", можуть вводити тимчасово на території всієї країни або в окремих регіонах через виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче за загальнодержавний рівень, які можуть призвести до людських та матеріальних втрат, або під час спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу насильницьким шляхом.

Що необхідно для запровадження надзвичайного стану в Україні:

Рада національної безпеки та оборони або Кабінет міністрів пропонують президенту запровадити надзвичайний стан в Україні чи в окремих регіонах;

глава держави підписує відповідний указ та вносить документ на розгляд до Верховної Ради;

у дводенний термін народні депутати зобов'язані його розглянути;

Верховна Рада підтримує або відкидає РНБО/Кабмін, а в разі схвалення запровадження надзвичайного стану рішення терміново публікують у ЗМІ.

Надзвичайний стан в Україні — які обмеження для населення

обмеження в'їзду та виїзду, пересування територією, де запровадили особливий правовий статус

обмеження руху транспорту

посилення охорони порядку

заборона проведення масових заходів

заборона на проведення акцій протесту чи страйків

примусове відбирання чи вилучення майна в юридичних та фізичних осіб.

Як додаткові обмеження можуть бути: евакуація населення, встановлення порядку розподілу товарів харчування та предметів першої необхідності, запровадження комендантської години з перевіркою документів у громадян, та заборона призовникам та військовозобов'язаним змінювати місце проживання без відома центрів комплектації.

Нагадаємо, 22 лютого президент Володимир Зеленський, коментуючи визнання Росією "Л/ДНР", не відкинув запровадження воєнного стану в Україні. Глава держави попередив, що особливий правовий статус може запрацювати, якщо Росія здійснить повномасштабне вторгнення.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також підтвердив, що можуть ввести воєнний стан в Україні в разі початку військової операції з боку РФ.