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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ уничтожили уже 20 танков россиян на севере Украины

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Противотанковая ракета
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | ВСУ уничтожили уже 20 танков россиян на севере Украины

Российские оккупанты продолжают нести тяжелые потери в Черниговской области.

Подразделения Оперативного командования "Север" уничтожили около 20 танков противника на Черниговщине. Сколько потеряли россияне в живой силе пока не уточнаятеся, сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Также одно из подразделений украинской армии уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны поселка Репки на Чернигов. Наши воины смогли уничтожить 10-15 единиц российской техники.

Украинские войска уничтожили колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны поселка Репки на Чернигов
Украинские войска уничтожили колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны поселка Репки на Чернигов
Фото: Скриншот

Напоминаем, что Конотоп захвачен врагом, а колонны российских военных двигаются в Украину из Баларуси. Из-за того, что взлетная полоса в Гостомеле повреждена, оккупанты двигаются своим ходом в направлении Чернигова и Киева.

Конотоп захвачен врагом
Конотоп захвачен врагом
Фото: Скриншот

Фокус также писал о том, что ВСУ отразили удар армии РФ под Черниговом и захватили вражескую технику. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Российские войска отступили от Чернигова на северо-восток.