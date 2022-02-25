ВСУ уничтожили уже 20 танков россиян на севере Украины

Российские оккупанты продолжают нести тяжелые потери в Черниговской области.

Подразделения Оперативного командования "Север" уничтожили около 20 танков противника на Черниговщине. Сколько потеряли россияне в живой силе пока не уточнаятеся, сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

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Также одно из подразделений украинской армии уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны поселка Репки на Чернигов. Наши воины смогли уничтожить 10-15 единиц российской техники.

[ + – ] Украинские войска уничтожили колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны поселка Репки на Чернигов Фото: Скриншот

Напоминаем, что Конотоп захвачен врагом, а колонны российских военных двигаются в Украину из Баларуси. Из-за того, что взлетная полоса в Гостомеле повреждена, оккупанты двигаются своим ходом в направлении Чернигова и Киева.

[ + – ] Конотоп захвачен врагом Фото: Скриншот

Фокус также писал о том, что ВСУ отразили удар армии РФ под Черниговом и захватили вражескую технику. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Российские войска отступили от Чернигова на северо-восток.