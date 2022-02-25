"Нет никакого оправдания": Меркель осудила вторжение армии РФ в Украину

Военная операция РФ против Украины, по словам экс-канцлера, является агрессивной войной и знаменует перелом в истории Европы после окончания Холодной войны.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала первое публичное заявление после своей отставки и осудила военное вторжение армии РФ в Украину. Об этом экс-глава правительства ФРГ заявила в комментарии журналистам.

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Военную операцию РФ в Украине, которая была объявлена российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля, Ангела Меркель назвала "агрессивной войной" и "вопиющим нарушением международного права".

"Эта агрессивная война со стороны России знаменует собой глубокий перелом в истории Европы после окончания Холодной войны. Этому вопиющему нарушению международного права нет никакого оправдания, и я осуждаю его самым решительным образом", — подчеркнула бывший канцлер Германии в общении с журналистами.

По словам Ангелы Меркель, она "в эти ужасные часы и дни" полностью солидарна с украинским народом и президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, 25 февраля в Офисе президента предупредили, что российские войска целенаправленно пытаются штурмовать Киев для ликвидации руководства Украины и президента Владимира Зеленского.

Также 25 февраля Луганская ОГА сообщила об обстреле эвакуационных автобусов. Транспорт, который направлялся в Счастье, был обстрелян российскими войсками из реактивных систем залпового огня "Град".

Генштаб ВСУ, в свою очередь, информировал об уничтожении 20 российских танков на севере Украины. По данным военного командования, Россия понесла колоссальные потери в Черниговской области.