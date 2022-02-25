Оккупанты из "Градов" обстреляли эвакуационные автобусы в Луганской области, — ОГА (видео)

По данным председателя облгосадминистрации Сергея Гайдая, в регионе продолжаются бои в районе Счастья, Золотого, Новотошковского и Старобельска.

Российские войска из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли автобусы, которые направлялись в Счастье для эвакуации гражданских лиц. Об этом в своем Facebook сообщил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай.

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По его словам, эвакуационные автобусы попали под огонь российских "Градов" по пути в прифронтовое Счастье.

В данный момент, как отмечает Сергей Гайдай, уточняется информация о возможных пострадавших в результате обстрела.

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Глава Луганской ОГА также предупредил об изменении движения эвакуационного поезда из Луганской области. Гайдай отметил, что состав отправится из Лисичанска после 16:00 25 февраля в направлении западных регионов Украины.

"Точное время дополнительно (огласят — ред.). Остановка Рубежное. В городе Сватово остановки не будет. Желающие могут воспользоваться возможностью выезда без билета!", — добавил председатель Луганской ОГА в своем Facebook.

В видеообращении Сергей Гайдай сообщил, что на территории Луганщины продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых российские войска используют тяжелое вооружение, в том числе РСЗО "Смерч".

"Ситуация в области остается тяжелой. Мощные обстрелы осуществляются в районе Счастья, Золотого, Новотошковского. Был обстрелян "смерчами" Старобельск. Пострадали жилые дома, пострадал детский сад… Пожалуйста, берегите себя. Если будут обстрелы — находитесь в укрытиях. Даже если это старый подвал — он может спасти вам жизнь", — добавил руководитель ОГА.

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Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскрыл потери России в Украине за один день. По его словам, Владимир Путин не достиг ни одной цели в рамках военной операции, а Москва потеряла более 450 своих военнослужащих.

Также в Офисе президента озвучили главную цель России в рамках военной операции против Украины. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские войска пытаются штурмовать Киев для ликвидации руководства страны, в том числе президента Владимира Зеленского.