Окупанти з "Градів" обстріляли евакуаційні автобуси на Луганщині, — ОДА (відео)

За даними голови облдержадміністрації Сергія Гайдая, у регіоні тривають бої у районі Щастя, Золотого, Новотошківського та Старобільська.

Російські війська з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли автобуси, які прямували до Щастя для евакуації цивільних осіб. Про це у своєму Facebook повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, евакуаційні автобуси потрапили під вогонь російських "Градів" на шляху до прифронтового Щастя.

Наразі, як зазначає Сергій Гайдай, уточнюється інформація щодо можливих постраждалих внаслідок обстрілу.

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Голова Луганської ОДА також попередив про зміну руху евакуаційного потяга із Луганської області. Гайдай зазначив, що состав відправиться з Лисичанська після 16:00 25 лютого у напрямку західних регіонів України.

"Точний час додатково (оголосять — ред.). Зупинка Рубіжне. У місті Сватове зупинки не буде. Охочі можуть скористатися можливістю виїзду без квитка!" — додав голова Луганської ОДА у своєму Facebook.

У відеозверненні Сергій Гайдай повідомив, що на території Луганщини продовжуються запеклі бої, в ході яких російські війська використовують важке озброєння, зокрема РСЗВ "Смерч".

"Ситуація в області залишається важкою. Потужні обстріли здійснюються в районі Щастя, Золотого, Новотошківського. Був обстріляний "смерчами" Старобільськ. Постраждали житлові будинки, постраждав дитячий садок... Будь ласка, бережіть себе. Якщо будуть обстріли — перебувайте в укриттях. Навіть якщо це старий підвал, він може врятувати вам життя", — додав керівник ОДА.

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