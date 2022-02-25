РФ за один день військової операції в Україні втратила понад 450 людей, — Великобританія

Володимир Путін, за словами міністра оборони Королівства Бена Воллеса, не досяг жодної військової мети в Україні.

Росія за перший день воєнної операції на території України втратила понад 450 своїх військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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За його словами, у рамках військової операції, яку було оголошено 25 лютого президентом РФ Володимиром Путіним, Москва не досягла поставлених цілей.

Бен Воллес також вважає, що російський лідер планує здійснити повномасштабне вторгнення на територію всієї України, але зараз Москва "відстає від наміченого графіка".

"За нашою оцінкою, станом на сьогоднішній ранок Росія не досягла жодної зі своїх основних цілей. Фактично, вона відстає від наміченого графіка. Вони втратили понад 450 людей. Один із важливих аеропортів, який вони намагалися захопити за допомогою своїх елітних спецназівців, не був узятий, і фактично українці повернули його назад", — продовжив міністр оборони Сполученого Королівства.

Бен Воллес також наголосив, що очікування Володимира Путіна не справдилися, коли він розраховував на підтримку місцевого населення під час вторгнення російських військ.

Варто зазначити, що під час екстреного брифінгу, який проходив увечері 24 лютого, президент України Володимир Зеленський назвав кількість загиблих українських військовослужбовців за перший день воєнної операції РФ.

За його словами, внаслідок повномасштабного вторгнення російської армії загинуло 137 людей, з яких 10 — офіцери. Різні поранення та травми отримали 316 громадян.

Крім цього, як зазначив Володимир Зеленський, загинули усі прикордонники, які захищали острів Зміїний у Чорному морі. Глава держави пообіцяв присвоїти їм звання Героїв України посмертно.

Раніше в Офісі президента назвали головну мету військової операції РФ проти України. Російські війська, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, намагаються прорватися до Києва задля фізичної ліквідації Володимира Зеленського.

Також 25 лютого повідомлялося про те, що підрозділи ЗСУ ліквідували колону російської техніки під Києвом.