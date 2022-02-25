РФ за один день военной операции в Украине потеряла более 450 человек, — Великобритания

Владимир Путин, по словам министра обороны Королевства Бена Уоллеса, не достиг ни одной военной цели в Украине.

Россия за первый день военной операции на территории Украины потеряла более 450 своих военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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По его словам, в рамках военной операции, которая была объявлена 25 февраля президентом РФ Владимиром Путиным, Москва не достигла поставленных целей.

Бен Уоллес также считает, что российский лидер планирует осуществить полномасштабное вторжение на территорию всей Украины, но сейчас Москва "отстает от намеченного графика".

"По нашей оценке, по состоянию на сегодняшнее утро Россия не достигла ни одной из своих основных целей. Фактически, она отстает от намеченного графика. Они потеряли более 450 человек. Один из важных аэропортов, который они пытались захватить с помощью своих элитных спецназовцев, не был взят, и, фактически, украинцы вернули его обратно", — продолжил министр обороны Соединенного Королевства.

Бен Уоллес также подчеркнул, что ожидания Владимира Путина не сбылись, когда он рассчитывал на поддержку местного населения при вторжении российских войск.

Стоит отметить, что в ходе экстренного брифинга, который проходил вечером 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших украинских военнослужащих за первый день военной операции РФ.

По его словам, в результате полномасштабного вторжения российской армии погибли 137 человек, из которых 10 — офицеры. Различные ранения и травмы получили 316 граждан.

Помимо этого, как отметил Владимир Зеленский, погибли все пограничники, которые защищали остров Змеиный в Черном море. Глава государства пообещал присвоить им звания Героев Украины посмертно.

Ранее в Офисе президента назвали главную целью военной операции РФ против Украины. Российские войска, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, пытаются прорваться в Киев для физической ликвидации Владимира Зеленского.

Также 25 февраля сообщалось о том, что подразделения ВСУ ликвидировали колонну российской техники под Киевом.