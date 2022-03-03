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Политика Российско-украинская война

Начался второй раунд переговоров между Украиной и РФ (видео)

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Фото: Facebook/Михаил Подоляк | Начались переговоры Украина-РФ

Ключевые вопросы на повестке дня — прекращение огня, перемирие и гуманитарные коридоры.

3 марта около 16:50 стартовали переговоры между Украиной и РФ. Об этом сообщает Глава Офиса президента Михаил Подоляк.

Украинская сторона будет требовать от России прекратить обстрелы городов, в которые с войной пришла российская армия.

Ключевые вопросы текущих переговоров:

  • Немедленное прекращение огня
  • Перемирие
  • Гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Первые переговоры украинская и российская стороны провели 28 февраля. Они прошли на украино-белорусской границе в район реки Припять. Первый раунд переговоров закончился определением ряда приоритетных тем для обсуждения. Делегации нашли "некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". В день переговоров затишье со стороны российских оккупантов не наблюдалось.