Завершился второй рауд переговоров Украины и РФ: о чем договорились две стороны (видео)

Украинская сторона не получила тех результатов, на которые рассчитывала. В ближайшее время состоится третья встреча.

Второй раунд переговоров Украины и России, который прошел в Беларуси, завершился. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации украинских граждан, доставки продуктов и лекарств в точки ожесточенных боев. Кроме того, договорились о прекращении огня в городах и поселках в то время, когда будет проводиться эвакуация. Однако, украинская сторона не получила тех результатов, на которые рассчитывала. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Кроме того, Украина и Россия организуют специальные каналы связи для взаимодействия при эвакуации людей. Третий раунд переговоров должен состояться в ближайшее время.

"К сожалению, мы не получили тех результатов, на которые расчитывали. Единственное что я могу сказать — обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что сейчас много городов находится в окружении", — сказал Подоляк.

В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина и Россия смогли найти понимание по части пунктов на переговорах. По его словам, стороны обсудили подробно 3 блока вопросов: военный, гуманитарный и будущее политическое урегулирование. Он заявил, что договоренность о гуманитарных коридорах в ожесточенных точках боевых действий — "существенный прогресс" в переговорах.

Один из членов российской стороны на переговорах Леонид Слуцкий заявил, что некоторые договоренности с Украиной нужно будет закреплять и после проводить процедуру национальной ратификации. А достигнутые Россией и Украиной договоренности будут закреплены в ближайшие дни на высшем уровне.

Напомним, украинская сторона на переговорах требовала от России: немедленное прекращение огня, перемирие и гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Ранее, 1 марта состоялся первый этап переговоров Украины и России. Тогда стороны определили ряд приоритетных тем для обсуждения и нашли "некоторые точки соприкосновения".