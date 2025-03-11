"Старая школа". Как Трамп и Путин решают судьбу слабых стран по конспектам Сталина и Черчилля

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Крутой разворот внешней политики США на 180 градусов, происходящий на наших глазах и ценой нашей крови, — явление беспрецедентное, которое будет иметь далеко идущие последствия для всего мира.

Но вот сами попытки договориться за счет кого-то, и даже без участия предмета переговоров в самих переговорах — дело обычное, обыденное. Сильные всегда так поступали в отношении слабых. Сразу на ум приходит судьба Чехословакии, которую в 1938 году в Мюнхене решили без участия самой Чехословакии.

А в октябре 1944 года в Москве на переговорах между Черчиллем и Сталиным появилось знаменитое "Соглашение о процентах". Вот как описывает его сам Черчилль в своих мемуарах:

"...Создалась деловая атмосфера, и я заявил: "Давайте урегулируем наши дела на Балканах. Ваши армии находятся в Румынии и Болгарии. У нас есть там интересы, миссии и агенты. Не будем ссориться по пустякам. Что касается Англии и России, согласны ли вы на то, чтобы занимать преобладающее положение на 90 процентов в Румынии, на то, чтобы мы занимали также преобладающее положение на 90 процентов в Греции и пополам — в Югославии?" Пока это переводилось, я взял пол-листа бумаги и написал:

Румыния:

Россия — 90 процентов

Другие — 10 процентов

Греция:

Великобритания (по соглашению с США) — 90 процентов

Россия — 10 процентов

Югославия — 50/50 процентов

Венгрия — 50/50 процентов

Болгария:

Россия — 75 процентов

Другие — 25 процентов

Я передал этот листок Сталину, который к этому времени уже выслушал перевод. Наступила небольшая пауза. Затем он взял синий карандаш и, поставив на листке большую птичку, вернул его мне. Я сказал:

"Не покажется ли несколько циничным, что мы решили эти вопросы, которые имеют жизненно важное значение для миллионов людей, как бы экспромтом? Давайте сожжем эту бумажку".

"Нет, оставьте ее себе", — сказал Сталин."

Вот так просто решалась судьба послевоенного мира. Позже, на конференции в Ялте союзники отдали Польшу, Чехословакию и другие страны Центральной и Восточной Европы СССР.

А Греция так и досталась тогда Британии. К концу войны греческая партизанская армия ЭЛАС, которая по-настоящему воевала с нацистами, и в которой было много коммунистов, насчитывала более 100 тысяч бойцов и к осени 1944 года освободила от немецких войск всю Грецию.

Сразу после заключения неформального "соглашения о процентах" англичане взялись за греческих партизан. В Афинах началась настоящая война между вчерашними "братьями по оружию", было убито около 4 тысяч человек, десятки тысяч партизан были арестованы и заключены в концентрационные лагеря. Британии пришлось снимать дивизии с итальянского фронта для противодействия "троцкистам", как называл партизан Черчилль.

Действия Британии осудили ее ближайшие союзники — Франция и США. Но Сталин тактично промолчал, не вступившись за своих идеологических партнеров.

Так что ничего нового на Земле. Единственный способ не стать жертвой, чтобы тебя не съели — быть сильным. Югославия, хоть и досталась формально Сталину, однако очень скоро вышла из-под советского влияния и стала одной из ключевых стран Движения неприсоединения, играя важную и прибыльную для себя роль посредника между Западом и Востоком.

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