Ловушка от Путина и Трампа. Почему не каждый вариант окончания войны хорош для Украины

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В нашем информационном пространстве появился такой нарратив: "Трамп хочет завершить войну, он об этом постоянно говорит".

Так что либо

(а) Путин также хочет завершить войну, тогда все в порядке,

или

(б) Путин не хочет завершить войну, и тогда Трамп ему покажет!

Ведь Трампу надо завершить войну, а Путин в этом случае его обманывает и мешает.

Так что в обоих случаях все будет хорошо, можно расслабиться.

Вроде бы все логично.

Такие логические ловушки разбирают на первом курсе. Кто первый курс прогулял, тот не знает.

Дело в том, что завершение войны — это не 1 бит информации (завершилась/продолжается). Завершение войны имеет немало разных вариантов. Например, завершение войны с существованием Украины или завершение войны без существования Украины. Завершение войны с существованием ВСУ или без ВСУ (если корректнее — со значительными ограничениями по численности и вооружению), что означает приглашение к следующей агрессии, значительно лучше подготовленной.

Поэтому может случиться, что Трамп и Путин вместе хотят завершить войну, но нам это не гарантирует ни покоя, ни мира, ни жизни.

Собственно, Гитлер также мечтал завершить Вторую мировую. Однако его видение немного отличалось от видения других стран.

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