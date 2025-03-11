Пастка від Путіна і Трампа. Чому не кожен варіант закінчення війни хороший для України

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В нашому інформаційному просторі з'явився такий наратив: "Трамп хоче завершити війну, він про це постійно говорить".

Тож або

(а) Путін також хоче завершити війну, тоді все гаразд,

або

(б) Путін не хоче завершити війну, і тоді Трамп йому покаже!

Адже Трампу треба завершити війну, а Путін в цьому випадку його обманює й заважає.

Тож в обох випадках все буде добре, можна розслабитися.

Начебто все логічно.

Такі логічні пастки розбирають на першому курсі. Хто перший курс прогуляв, той не знає.

Справа в тому, що завершення війни — це не 1 біт інформації (завершилася/триває). Завершення війни має чимало різних варіантів. Наприклад, завершення війни з існуванням України або завершення війни без існування України. Завершення війни з існуванням ЗСУ або без ЗСУ (якщо коректніше — зі значними обмеженнями в чисельності та озброєнні), що означає запрошення до наступної агресії, значно краще підготовленої.

Тож може статися, що Трамп і Путін разом хочуть завершити війну, але нам це не гарантує ні спокою, ні миру, ні життя.

Власне, Гітлер також мріяв завершити Другу світову. Однак його бачення трохи відрізнялося від бачення інших країн.

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