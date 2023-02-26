Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна Річниця повномасштабної війни з РФ

Знеструмити Росію: що буде, якщо надути кулю воднем і запустити її поблизу російського кордону

"Під час Другої світової війни британці запускали у бік Німеччини звичайні повітряні кулі з корисним навантаженням "дріт", "пиво", "желе", "шкарпетки", "лимон" і "джем". Наприклад, "дріт" — це звичайний дріт товщиною 1,6 мм, який звисав із низької кулі і замикав лінії електропередач". Думка.

Юрій Касьянов
Юрій Касьянов
Військовослужбовець ЗСУ
eye 360
Повітряна куля, водень, Друга світова війна, Великобританія
Фото: Facebook/Юрій Касьянов | Персонал Жіночої королівської військово-морської служби запускає повітряні кулі, Друга Світова війна, Велика Британія
Related video

А ви знаєте, що якщо надути кульку воднем і запустити її десь недалеко від кордону в Чернігівській, Сумській, Харківській областях, то кулька ця полетить углиб Росії? А якщо запустити з узбережжя Британії, то полетить у бік Німеччини.

Надсекретна повітряна операція під кодовою назвою "Outward" розпочалася 20 березня 1942 року. Цього дня спеціальний загін Королівських ВМС Великої Британії запустив перші дві сотні повітряних куль у бік материка, що окупувався Німеччиною.

Щодня з території гольф-клубу у Філікстоу запускалося по 200-300 аеростатів. У липні 1942 року недалеко від Дувра було відкрито другий стартовий майданчик, а потім і третій у Вексхемі.

До кінця 1942 року кількість запусків аеростатів досягла майже 2 000 на день, які запускалися протягом трьох-чотирьох годин.

Повітряні кулі з латексу мали діаметр приблизно 2,4 м і вантажопідйомність 8,4 кг, оснащувалися простим механізмом синхронізації та контролю висоти. Було створено кілька конструкцій корисного навантаження, які назвали "дріт", "пиво", "желе", "шкарпетки", "лимон" та "джем".

"Дріт" — це звичайний дріт товщиною 1,6 мм, який звисав із кулі, що низько летить, і замикав лінії електропередач.

"Пиво", "желе" та "шкарпетки" були запальними боєприпасами. "Пиво" являло собою бляшаний контейнер, в який укладалося 7-8 пляшок-гранат, начинених білим фосфором і спеціальним хімічним запалювачем. "Желе" являло собою банку, наповнену запальною сумішшю — напалмом у вигляді колодця. Кожна банка містила 4,5 літри суміші та була оснащена інерційним запальником, який спрацьовував під час зіткнення із землею чи іншою перешкодою. "Шкарпетка" — справді була схожа на полотняну шкарпетку, наповнену запальним матеріалом вагою приблизно 2,7 кг. Кожна повітряна куля могла нести три "шкарпетки".

"Лимон" був невеликим фугасом, а "джем" був пропагандистським навантаженням із листівок, що розкидаються над німецькою територією.

З 20 березня 1942 року по 4 вересня 1944 року британці запустили у бік Німеччини 99 142 повітряних куль. З них 54 тисячі були оснащені "дротом", 26 тисяч — "пивом", 7 тисяч — "желе", 10 тисяч — "шкарпетками", 1,5 тисячі — "лимоном" і "джемом".

З березня 1942 до кінця січня 1943 року було зафіксовано 520 серйозних аварій на німецьких високовольтних лініях. В окупованій Франції було зареєстровано 4 946 випадків перебоїв з електропостачанням. Найбільшого успіху досягли 12 липня 1942 року, коли повітряна куля, озброєна "дротом", зачепила високовольтну лінію біля Лейпцига, що призвело до руйнівної пожежі на електростанції в Белені.

Fullscreen
Фото: Facebook/Юрій Касьянов
Fullscreen
Фото: Facebook/Юрій Касьянов
Fullscreen
Фото: Facebook/Юрій Касьянов
Fullscreen
Фото: Facebook/Юрій Касьянов
Fullscreen
Фото: Facebook/Юрій Касьянов
Fullscreen
Фото: Facebook/Юрій Касьянов
Fullscreen
Фото: Facebook/Юрій Касьянов

Збитки, завдані аеростатами економіці Німеччини, становили майже 100 мільйонів рейхсмарок, або 10 мільйонів фунтів у тодішніх цінах. Танк PzKpfw V "Пантера" коштував тоді приблизно 117 тисяч рейхсмарок, а винищувач Bf.109С — майже 210 тисяч. Для британців же запуск одного аеростату коштував півтора фунти. Так, уся програма аеростатних бомбардувань коштувала Великій Британії менш ніж 100 тисяч фунтів. Тобто кожен вкладений фунт в операцію "Outward", приніс до 100 фунтів завданих збитків противнику, вийшовши в лави найбільш економічно результативних військових проєктів того часу. Британське командування визнало, що деякі місяці повітряні кулі завдали німецькій економіці більше збитків, ніж килимові бомбардування промислових центрів.

…Вітер у нас у бік Росії дме…

Джерело

Важливо
Не будь боягузом. Ми, українці, міняємо хід історії всього світу. Відчуйте смак цих слів
Не будь боягузом. Ми, українці, міняємо хід історії всього світу. Відчуйте смак цих слів