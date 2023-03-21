Необычная велодорожка с солнечными панелями дает электричество для 200 домов

Инженеры хотят к 2050 году увеличить добычу солнечной энергии в четыре раза.

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В Южной Корее появился уникальный проект инфраструктуры, который сочетает в себе экологичность, безопасность и спорт, пишет Interesting Engineering. Это солнечная велодорожка, которая протянулась на 32 км между городами Дэджон и Седжон.

Велодорожка расположена посередине 8-полосного шоссе и защищена от окружающего транспортного потока барьерами. Но самое главное — над велодорожкой установлены солнечные панели, которые не только создают тень для велосипедистов, но и вырабатывают электричество для освещения дороги и близлежащих домов.

Солнечная велодорожка была построена Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи и стала частью плана правительства по развитию зеленой энергии и повышению качества жизни граждан. Проект обошелся в $3,7 млн, а солнечные панели на крыше велодорожки имеют общую мощность 3 мегаватта и способны производить около 1 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год. Это достаточно для обеспечения энергией около 200 домов или 600 ламп уличного освещения.

Велосипедисты, которые хотят проехать по солнечной велодорожке, должны зарегистрироваться на специальном сайте или через мобильное приложение. Они получают QR-код, который сканируется на одном из шести контрольных пунктов на дороге. Таким образом организаторы отслеживают количество пользователей и предотвращают перегрузку дороги. Велосипедисты также могут арендовать или приобрести электровелосипеды на одной из станций.

Но некоторые критики считают, что проект неэффективен с точки зрения затрат и выгоды, а также велосипедисты вынуждены дышать выхлопами проезжающих мимо машин. Однако инженеры уверяют, что к 2050 году увеличат количество получаемой энергии от солнечной велодорожки в 4 раза, а стремительная электрификация транспорта избавит велосипедистов от необходимости вдыхать выхлопы дизеля и бензина.

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