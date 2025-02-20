Дороги не потрібні: віддалений острів дивує туристів відсутністю машин (фото)

Заборона на транспортні засоби допомагає острову зберегти свою унікальну атмосферу і природну гармонію, приваблюючи тих, хто шукає усамітнення і спокій далеко від галасливих мегаполісів.

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Острів Херм, розташований біля південного узбережжя Великої Британії, офіційно відмовився від використання автомобілів і велосипедів, щоб зберегти свою спокійну і неповторну атмосферу. Невелика спільнота з 60 осіб дорожить тишею і природною красою свого будинку, де єдиним способом пересування залишаються прогулянки пішки. Про це пише The Mirror.

Згідно з інформацією, представленою на офіційному сайті острова, Херм є "чарівним місцем, просоченим історією і таємницями". Попри його компактні розміри (всього 2100 на 800 метрів), Херм приваблює туристів своїми мальовничими краєвидами й багатою природою.

Потрапити на острів можна тільки на поромі, але подорож того варта. Північна частина Херма славиться своїми просторими зеленими луками й чудовими пляжами, де колись бродили шерстисті мамонти. Східне узбережжя пропонує відпочивальникам кришталево чисті води та білосніжний пісок, а прибережні кафе пригощають відвідувачів місцевими ласощами. Південне узбережжя являє собою величні скелі, всіяні мальовничими стежками, що ведуть до затишних будиночків із внутрішніми двориками.

Херм є "чарівним місцем, просоченим історією і таємницями" Фото: YouTube

Західна частина острова жвавіша: тут туристи можуть насолодитися свіжозвареним елем у таверні "Русалка", придбати сувеніри та вирушити на прогулянку вздовж берега. Любителям активного відпочинку доступні каякінг, паддлбординг, стрільба з лука та інтерактивні екскурсії з вікторинами.

Херм також є справжнім раєм для любителів дикої природи. Навесні його ліси розквітають блакитними дзвіночками, а зі скелястих берегів можна побачити дельфінів і тюленів. Видання зазначає, що Херм залишається місцем, де кожен відвідувач може відчути єднання з природою і насолодитися відпочинком у первозданному куточку британського узбережжя.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя продало великий будинок і побудувало унікальне село на березі моря. Після подорожей на автофургоні Сільвія та Ерік Гокінс вирішили втілити в життя свою давню мрію. Вони придбали ділянку площею 4 акри й перетворили її на затишний кемпінг із невеликими будинками.

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