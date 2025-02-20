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Дороги не потрібні: віддалений острів дивує туристів відсутністю машин (фото)

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Фото: Shutterstock | Жителі острова відмовилися від використання автомобілів і велосипедів

Заборона на транспортні засоби допомагає острову зберегти свою унікальну атмосферу і природну гармонію, приваблюючи тих, хто шукає усамітнення і спокій далеко від галасливих мегаполісів.

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Острів Херм, розташований біля південного узбережжя Великої Британії, офіційно відмовився від використання автомобілів і велосипедів, щоб зберегти свою спокійну і неповторну атмосферу. Невелика спільнота з 60 осіб дорожить тишею і природною красою свого будинку, де єдиним способом пересування залишаються прогулянки пішки. Про це пише The Mirror.

Згідно з інформацією, представленою на офіційному сайті острова, Херм є "чарівним місцем, просоченим історією і таємницями". Попри його компактні розміри (всього 2100 на 800 метрів), Херм приваблює туристів своїми мальовничими краєвидами й багатою природою.

Потрапити на острів можна тільки на поромі, але подорож того варта. Північна частина Херма славиться своїми просторими зеленими луками й чудовими пляжами, де колись бродили шерстисті мамонти. Східне узбережжя пропонує відпочивальникам кришталево чисті води та білосніжний пісок, а прибережні кафе пригощають відвідувачів місцевими ласощами. Південне узбережжя являє собою величні скелі, всіяні мальовничими стежками, що ведуть до затишних будиночків із внутрішніми двориками.

Острів без доріг, острів Херм, райський острів, на острові немає машин, не велосипедів, улюблене місце туристів, ходять пішки, дика природа Fullscreen
Херм є "чарівним місцем, просоченим історією і таємницями"
Фото: YouTube

Західна частина острова жвавіша: тут туристи можуть насолодитися свіжозвареним елем у таверні "Русалка", придбати сувеніри та вирушити на прогулянку вздовж берега. Любителям активного відпочинку доступні каякінг, паддлбординг, стрільба з лука та інтерактивні екскурсії з вікторинами.

Херм також є справжнім раєм для любителів дикої природи. Навесні його ліси розквітають блакитними дзвіночками, а зі скелястих берегів можна побачити дельфінів і тюленів. Видання зазначає, що Херм залишається місцем, де кожен відвідувач може відчути єднання з природою і насолодитися відпочинком у первозданному куточку британського узбережжя.

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