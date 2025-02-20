Дороги не нужны: удаленный остров удивляет туристов отсутствием машин (фото)

Запрет на транспортные средства помогает острову сохранить свою уникальную атмосферу и природную гармонию, привлекая тех, кто ищет уединение и покой вдали от шумных мегаполисов.

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Остров Херм, расположенный у южного побережья Великобритании, официально отказался от использования автомобилей и велосипедов, чтобы сохранить свою спокойную и неповторимую атмосферу. Небольшое сообщество из 60 человек дорожит тишиной и естественной красотой своего дома, где единственным способом передвижения остаются прогулки пешком. Об этом пишет The Mirror.

Согласно информации, представленной на официальном сайте острова, Херм является "волшебным местом, пропитанным историей и тайнами". Несмотря на его компактные размеры (всего 2100 на 800 метров), Херм привлекает туристов своими живописными пейзажами и богатой природой.

Попасть на остров можно только на пароме, но путешествие того стоит. Северная часть Херма славится своими просторными зелеными лугами и великолепными пляжами, где некогда бродили шерстистые мамонты. Восточное побережье предлагает отдыхающим кристально чистые воды и белоснежный песок, а прибрежные кафе угощают посетителей местными лакомствами. Южное побережье представляет собой величественные скалы, усеянные живописными тропами, ведущими к уютным домикам с внутренними двориками.

Херм является "волшебным местом, пропитанным историей и тайнами" Фото: YouTube

Западная часть острова более оживленная: здесь туристы могут насладиться свежесваренным элем в таверне "Русалка", приобрести сувениры и отправиться на прогулку вдоль берега. Любителям активного отдыха доступны каякинг, паддлбординг, стрельба из лука и интерактивные экскурсии с викторинами.

Херм также является настоящим раем для любителей дикой природы. Весной его леса расцветают голубыми колокольчиками, а со скалистых берегов можно увидеть дельфинов и тюленей. Издание отмечает, что Херм остается местом, где каждый посетитель может ощутить единение с природой и насладиться отдыхом в первозданном уголке британского побережья.

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