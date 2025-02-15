"Сотні еваків щодня": військова розкритикувала главу ОВА через стан доріг на Дніпропетровщині (фото)

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак відповів на допис військової та попросив зв'язатися з ним щодо питання доріг у Новопавлівській громаді, яка перебуває в прифронтовій зоні.

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Військовослужбовиця ЗСУ та керівниця медичної служби батальйону "Вовки да Вінчі" Аліна Михайлова розкритикувала фотозвіт очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Про це вона написала у коментарях до допису на сторінці очільника.

У своєму пості Сергій Лисак повідомив про зустріч з очільницею району Світланою Назарчук, де обговорювали добровільну евакуацію населення з Новопавлівської громади Синельниківського району області.

Допис Лисака (скріншот з Facebook)

"Людям пропонують переїхати у більш безпечні місця. Особлива увага – дітям та маломобільним громадянам. Саме ці категорії у фокусі уваги місцевих соцпрацівників. Відучора вони здійснюють подворовий обхід. Пропонують людям конкретні місця тимчасового перебування та допомогу при транспортуванні", — написав начальник Дніпропетровської ОВА.

У коментарях до допису, начмед "Вовків да Вінчі" Михайлова запитала, чи буде щось робитися "окрім фотозвітів у ваших соцмережах".

"Як начмед Вовків Да Вінчі запрошую вас на фотозвіт в нашу машину еваку — щоб ви на собі відчули всі прелесті дорожнього покриття в громаді Новопавлівки, через яку щоденно іде більше сотні еваків наших поранених бійців", — написала військова та додала, що написала очільнику регіону через відсутність відповіді в Whatsapp.

Коментар Михайлової до допису Лисака (скріншот з Facebook)

У відповідь Лисак написав у коментарях, що подякував Михайловій "за запрошення" і додав, що в тих місцях буває досить часто. Чиновник повідомив, що надіслав повідомленян в особисті повідомлення від 13 січня та попрохав залишити актуальний номер для зв'язку.

Лисак відреагував на звернення військової (скріншот з Facebook)

Нещодавно Михайлова написала власну думку про контракти для 18-24 річних. За словами військової, її, як і багатьох її бойових товаришів, обурює ідея залучати молодих на фронт великими контрактами — вона вбачає в цьому дискримінацію тих, хто воює вже не перший рік.

Згодом стало відомо, що створено "безсмертний" асфальт. Дослідники стверджують, що знайшли спосіб створити асфальт, на якому ніколи не з'являться ями.