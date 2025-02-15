"Сотни эваков ежедневно": военная раскритиковала главу ОВА из-за состояния дорог в Днепропетровской области (фото)

Начальник Днепропетровской ОвА Сергей Лысак ответил на сообщение военной и попросил связаться с ним по вопросу дорог в Новопавловской громаде, которая находится в прифронтовой зоне.

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Военнослужащая ВСУ и руководитель медицинской службы батальона "Волки да Винчи" Алина Михайлова раскритиковала фотоотчет главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. Об этом она написала в комментариях к сообщению на странице главы.

В своем посте Сергей Лысак сообщил о встрече с главой района Светланой Назарчук, где обсуждали добровольную эвакуацию населения из Новопавловской громады Синельниковского района области.

Сообщение Лысака (скриншот из Facebook)

"Людям предлагают переехать в более безопасные места. Особое внимание — детям и маломобильным гражданам. Именно эти категории в фокусе внимания местных соцработников. Со вчерашнего дня они осуществляют подворовой обход. Предлагают людям конкретные места временного пребывания и помощь при транспортировке", — написал начальник Днепропетровской ОГА.

В комментариях к сообщению, начмед "Волков да Винчи" Михайлова спросила, будет ли что-то делаться "кроме фотоотчетов в ваших соцсетях".

"Как начмед Волков Да Винчи приглашаю вас на фотоотчет в нашу машину эвакуации — чтобы вы на себе почувствовали все прелести дорожного покрытия в громаде Новопавловки, через которую ежедневно идет более сотни эваков наших раненых бойцов", — написала военная и добавила, что написала главе региона из-за отсутствия ответа в Whatsapp.

Комментарий Михайловой к сообщению Лысака (скриншот из Facebook)

В ответ Лысак написал в комментариях, что поблагодарил Михайлову "за приглашение" и добавил, что в тех местах бывает довольно часто. Чиновник сообщил, что прислал ответ в личные сообщения от 13 января и попросил оставить актуальный номер для связи.

Лысак отреагировал на обращение военной (скриншот из Facebook)

Недавно Михайлова написала собственное мнение о контрактах для 18-24 летних. По словам военной, ее, как и многих ее боевых товарищей, возмущает идея привлекать молодых на фронт большими контрактами — она видит в этом дискриминацию тех, кто воюет уже не первый год.

Впоследствии стало известно, что создан "бессмертный" асфальт. Исследователи утверждают, что нашли способ создать асфальт, на котором никогда не появятся ямы.