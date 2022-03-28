Новый пикап Renault Duster показали на первых фото

Renault Duster Oroch обновится внешне и получит новый мощный турбодвигатель. Не исключено, что модель переименуют.

Новый Renault Duster Oroch рассекретили перед премьерой, которая состоится в ближайшие недели. Пикап должен пройти очередной фейслифтинг и будет представлен на автошоу в Аргентине. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Четырехдверный пикап Renault Duster Oroch выпускают с 2015 года в Бразилии для южноамериканского рынка, причем в его основе лежит еще первое поколение кроссовера. Новая генерация модели пока не планируется, а потому автомобиль решили освежить. Не исключено, что модель переименуют в Renault Oroch

[ + – ] Грузоподъемность Renault Duster Oroch - 680 кг Фото: Motor1.com

На шпионских фото Renault Duster Oroch видно, что у пикапа новые фары, решетка радиатора и бамперы. Сзади также появились фонари с прозрачными колпаками.

Салон Renault Duster Oroch пока не рассекречен, но известно, что там появится сенсорный дисплей с мультимедиа от Duster второго поколения. Начальная комплектация пополнится системой стабилизации ESP.

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Базовой для модели является 1,6-литровая 117-сильная бензиновая четверка, а вот на смену 2,0-литровому двигателю придет 1,3-литровый 155-сильный турбомотор. В первом случае механическая КПП 5-ступенчатая, во втором – 6-ступенчатая. Привод может быть передним или полным. Грузоподъемность пикапа – 680 кг.

Ранее Фокус сообщал, что Renault остаточно остановили конвейер московского завода, где выпускают кроссоверы Duster, Arkana Kaptur.