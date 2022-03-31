Повальна електрифікація: Honda готує два нові "зелені" кросовери

Гібридний і електричний кросовери Honda з'являться найближчими роками.

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Honda розширює свою лінійку кросоверів. У 2022-2023 роках на ринок планують вивести дві нові моделі підвищеної прохідності, причому вони будуть електрифікованими. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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[ + – ] Гібрид отримає 184-сильну установку Фото: Honda

Спочатку з'явиться новий гібридний кросовер Honda — його можуть показати вже в середині квітня на автошоу в Нью-Йорку, а продаж стартує в другій половині року. Модель оснастять 2,0-літровим бензиновим двигуном і електромотором сумарною потужністю 184 к. с.

[ + – ] Електромобіль Honda e:Ny1 побудований на базі моделі HR-V Фото: Honda

Перші рендер-моделі вже опубліковані. У автомобіля широкі ґрати радіатора та довгасті фари. У салоні очікуються віртуальний екран приладів і 9-дюймовий сенсорний дисплей. Відомо, що кросовер займе нішу між моделями HR-V і CR-V, а пріоритетним для нього стане північноамериканський ринок.

[ + – ] Запас ходу електрокара – до 500 км Фото: Honda

Друга модель – електромобіль Honda e:Ny1 на базі кросовера В-класу HR-V. Прототип моделі раніше продемонстрували в Китаї та від Honda HR-V 2022 він відрізняється, перш за все, дизайном передньої частини.

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За попередніми даними, електрокар отримає батарею ємністю 68,8 кВтг, запас ходу якого складе близько 500 км. Нова Honda e:Ny1 надійде в продаж із 2023 року та буде орієнтована на Європу.

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