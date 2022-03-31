Повальная электрификация: Honda готовит два новых "зеленых" кроссовера
Гибридный и электрический кроссоверы Honda появятся в ближайшие годы.
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Honda расширяет свою линейку кроссоверов. В 2022-2023 годах на рынок планируют вывести две новых модели повышенной проходимости, причем обе они будут электрифицированными. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.
Сначала появится новый гибридный кроссовер Honda – могут показать уже в середине апреля на автошоу в Нью-Йорке, а продажи стартуют во второй половине года. Модель оснастят 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 184 л. с.
Первые рендеры модели уже опубликованы. У автомобиля широкая решетка радиатора и продолговатые фары. В салоне ожидаются виртуальный щиток приборов и 9-дюймовый сенсорный дисплей. Известно, что кроссовер займет нишу между моделями HR-V и CR-V, а приоритетным для него станет североамериканский рынок.
Вторая модель – электромобиль Honda e:Ny1 на базе кроссовера В-класса HR-V. Прототип модели ранее продемонстрировали в Китае и от Honda HR-V 2022 он отличается, прежде всего, дизайном передней части.Важно
По предварительным данным, электрокар получит батарею емкостью 68,8 кВтч, а его запас хода составит около 500 км. Новая Honda e:Ny1 поступит в продажу с 2023 года и будет ориентирована на Европу.
Ранее Фокус рассказывал о новой Honda CR-V 2023. Кроссовер рассекретили перед премьерой.