Найдорожчий електрокросовер Mercedes-Benz EQS SUV показали на фото перед прем'єрою

Офіційна презентація Mercedes-Benz EQS SUV відбудеться за тиждень. Електрокросовер випускатимуть у США.

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Опубліковано шпигунські фото Mercedes-Benz EQS SUV. Топовий електричний кросовер Mercedes-Benz презентують 19 березня, проте його вигляд уже перестав бути таємницею, повідомляє сайт Cochespias.

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Дизайн Mercedes-Benz EQS SUV багато в чому повторює стиль інших моделей електричної лінійки EQ і особливо молодших кросоверів EQA та EQC. На місці решітки радіатора в нього пластикова заглушка з діодним підсвічуванням і трипроменевою зіркою. Дверні ручки висувні, а ліхтарі розтягнуті всю ширину кузова.

[ + – ] Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова

А ось салон Mercedes-Benz EQS SUV уже розсекречений на офіційних фото. Він виконаний у дусі ліфтбека EQS – із величезним 56-дюймовим екраном на всю довжину передньої панелі. Мультимедіа доповнять функцією розпізнавання особи.

[ + – ] На всю передню панель розтягнутий дисплей Фото: Mercedes-Benz

Кросовер запропонують у семимісцевому виконанні. Комплектація електрокара включатиме обробку шкірою та деревом, чотиризонний клімат-контроль, електроприводи крісел перших двох рядів, пневмопідвіску та знімні планшети для задніх пасажирів.

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Кросовер Mercedes-Benz EQS SUV побудований на платформі МЕА, створеній спеціально для електрокарів. Зі старту запропонують у повнопривідній версії з двома моторами потужністю 523 к. с. Пізніше може виникнути ще й 725-сильний варіант від AMG. Запас ходу складе близько 500 км.

[ + – ] Сидіння першого та другого ряду отримали електропривід Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes-Benz EQS SUV готують до виробництва на заводі в Алабамі (США), де випускають бензинові та дизельні кросовери Mercedes-Benz GLE та GLS. Із осені він надійде в продаж за ціною приблизно від 120-125 тис. доларів.

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