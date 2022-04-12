Самый дорогой электрокроссовер Mercedes-Benz EQS SUV показали на фото перед премьерой

Официальная презентация Mercedes-Benz EQS SUV состоится через неделю. Электрокроссовер будут выпускать в США.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Опубликованы шпионские фото Mercedes-Benz EQS SUV. Топовый электрический кроссовер Mercedes-Benz презентуют 19 марта, однако его внешность уже перестала быть секретом, сообщает сайт Cochespias.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Дизайн Mercedes-Benz EQS SUV во многом повторяет стиль других моделей электрической линейки EQ и особенно – младших кроссоверов EQA и EQC. На месте решетки радиатора у него пластиковая заглушка с диодной подсветкой и трехлучевой звездой. Дверные ручки выдвижные, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова

А вот салон Mercedes-Benz EQS SUV уже рассекречен на официальных фото. Он выполнен в духе лифтбэка EQS – с огромным 56-дюймовым дисплеем на всю длину передней панели. Мультимедиа дополнят функцией распознавания лица.

[ + – ] На всю переднюю панель растянут дисплей Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер предложат в семиместном исполнении. Комплектация электрокара будет включать отделку кожей и деревом, четырехзонный климат-контроль, электроприводы кресел первых двух рядов, пневмоподвеску и съемные планшеты для задних пассажиров.

Важно

Представлен новый кроссовер Honda HR-V 2023, но есть нюанс

Кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV построена платформе МЕА, созданной специально для электрокаров. Со старта предложат в полноприводной версии с двумя моторами мощностью 523 л. с. Позже может появиться еще и 725-сильный вариант от AMG. Запас хода составит около 500 км.

[ + – ] Сиденья первого и второго ряда получили электропривод Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes-Benz EQS SUV готовят к производству на заводе в Алабаме (США), где выпускают бензиновые и дизельные кроссоверы Mercedes-Benz GLE и GLS. С осени он поступит в продажу по цене примерно от 120-125 тыс. долларов.

Ранее Фокус рассказывал про новый кроссовер Kia Niro. Он предложен в гибридных и электрической версиях.