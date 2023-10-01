Пережил ракетный удар: украинский байк выиграл чемпионат по тюнингу от BMW (видео)

Пострадавший от попадания российской ракеты BMW R18 стал основой для интересного кастом-проекта. Байк получил новые алюминиевые детали и пневмоподвеску, а его бензобак украсили автографом Владимира Зеленского.

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Тюнингованный в Украине мотоцикл BMW R18 стал абсолютным победителем чемпионата по кастомайзингу BMW Motorrad Days в Германии. Байк был поврежден вследствие российского ракетного обстрела автосалона BMW в Харькове, но получил вторую жизнь. Историю уникального проекта рассказали на официальном сайте BMW.

Проект воплотили в жизнь совместно с ателье Iron Custom Motors Фото: BMW

Разбитый BMW R18 извлекли из-под завалов дилерского центра в Харькове, пострадавшего от попадания российской ракеты. Его решили не утилизировать, а сделать основой для интересного кастом-проекта. Помогли его создать в харьковской мастерской Iron Custom Motors.

Мотоцикл победил на чемпионате BMW Motorrad Days Фото: BMW

Мотоцикл BMW R18 назвали Unbreakable ("Несокрушимый"). При его создании использованы как оригинальные аксессуары BMW Motorrad, так и специально созданные кастомные детали.

Мотоцикл получил заднюю пневмоподвеску Фото: BMW

В частности, мастера Iron Custom Motors разработали новые алюминиевые обтекатели, а также руль и подножки. Кроме того, созданы особые кованные диски диаметром 23 дюйма спереди и 21 дюйм сзади.

Бензобак украшен автографом Владимира Зеленского Фото: BMW

Также байк BMW R18 Unbreakable украсили пиксельным орнаментом, а на его бензобаке установлена табличка с автографом Владимира Зеленского.

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1,8-литровый 92-сильный двигатель BMW R18 остался стандартным, но для него создали новые радиатор и выхлоп. К тому же, в Iron Custom Motors разработали для мотоцикла заднюю пневмоподвеску.

Перед чемпионатом BMW Motorrad Days (он был приурочен к 100-летию мотоциклов BMW) украинский байк совершил тур по Европе – его демонстрировали в Карловых Варах, Варшаве и Берлине.

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