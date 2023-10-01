Пережив ракетний удар: український байк виграв чемпіонат із тюнінгу від BMW (відео)

BMW R18, який постраждав від влучання російської ракети, став основою для цікавого кастом-проєкту. Байк отримав нові алюмінієві деталі та пневмопідвіску, а його бензобак прикрасили автографом Володимира Зеленського.

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Тюнінгований в Україні мотоцикл BMW R18 став абсолютним переможцем чемпіонату з кастомайзингу BMW Motorrad Days у Німеччині. Байк був пошкоджений внаслідок російського ракетного обстрілу автосалону BMW у Харкові, але отримав друге життя. Історію унікального проєкту розповіли на офіційному сайті BMW.

Проєкт втілили в життя спільно з ательє Iron Custom Motors Фото: BMW

Розбитий BMW R18 витягли з-під завалів дилерського центру в Харкові, який постраждав від влучання російської ракети. Його вирішили не утилізувати, а зробити основою для цікавого кастом-проєкту. Допомогли його створити в харківській майстерні Iron Custom Motors.

Мотоцикл переміг на чемпіонаті BMW Motorrad Days Фото: BMW

Мотоцикл BMW R18 назвали Unbreakable ("Незламний"). Під час його створення використано як оригінальні аксесуари BMW Motorrad, так і спеціально створені кастомні деталі.

Мотоцикл отримав задню пневмопідвіску Фото: BMW

Зокрема, майстри Iron Custom Motors розробили нові алюмінієві обтічники, а також кермо і підніжки. Крім того, створено особливі ковані диски діаметром 23 дюйми спереду і 21 дюйм ззаду.

Бензобак прикрашений автографом Володимира Зеленського Фото: BMW

Також байк BMW R18 Unbreakable прикрасили піксельним орнаментом, а на його бензобаку встановлено табличку з автографом Володимира Зеленського.

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1,8-літровий 92-сильний двигун BMW R18 залишився стандартним, але для нього створили нові радіатор і вихлоп. До того ж, в Iron Custom Motors розробили для мотоцикла задню пневмопідвіску.

Перед чемпіонатом BMW Motorrad Days (він був приурочений до 100-річчя мотоциклів BMW) український байк здійснив тур Європою — його демонстрували в Карлових Варах, Варшаві та Берліні.

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