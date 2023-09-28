В Україні купили рекордну кількість автомобілів BMW: найпопулярніша модель року

За вісім місяців українці придбали майже 2,8 тисячі нових автомобілів BMW. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

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За серпень українці купили 5,8 тисячі нових автомобілів. При цьому з січня по серпень поточного року було продано майже 2,8 тисячі нових автомобілів BMW. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

З січня по серпень 2023 року в Україні купили рекордну кількість автомобілів BMW. Ніколи за аналогічний період року показники продажів не досягали такої позначки.

У 2017 році українці купили 1952 нових автомобілі німецького бренду, що є минулим рекордом. Компанія BMW увійшла до рейтингу п'яти найпопулярніших автовиробників легкових авто в Україні.

Експерти зазначили, що з січня по серпень минулого року було продано втричі менше автомобілів BMW. З чим саме пов'язане таке зростання продажів — невідомо.

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Найпопулярнішою моделлю в Україні став кросовер BMW X5. Початкова вартість найдоступнішої версії xDrive30d становить 3 031 950 грн. У цій модифікації автомобіль оснащений 3,0-літровим турбодизелем потужністю 281 к.с. і 650 Нм крутного моменту.

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