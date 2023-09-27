BMW 5 Series отримав нові надекономічні версії з витратою 1 л на 100 км (фото)

Новий BMW 5 Series отримав одразу гібридні версії потужністю 299 і 489 к. с. Вони демонструють швидкий розгін і можуть проїхати 83-100 км в електричному режимі.

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Лінійку BMW 5 Series 2024 року розширять дві нові модифікації. До бензинових, дизельних та електричних версій приєдналися гібриди BMW 530e і 550e xDrive, які можна підзарядити. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Гібриди запропоновані у виконанні на 299 і 489 к.с. Фото: BMW

Обидві моделі отримали бензиновий турбодвигун і електромотор. У задньопривідному BMW 530e встановлено 2,0-літрову 190-сильну турбочетвірку і електромотор на 184 к. с. Сумарна віддача становить 299 к. с. і 450 Н∙м, що дає змогу розігнатися до 100 км/год за 6,3 с і розвинути 230 км/год.

Повнопривідний седан BMW 550e xDrive отримав 3,0-літрову 313-сильну турбошістку і електромотор потужністю 197 к. с. Сумарно виходить 489 к. с. і 700 Н∙м: спринт до 100 км/год займає 4,3 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

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Гібриди BMW 5 Series, що підзаряджаються, витрачають близько 0,8-1 л/100 км у комбінованому режимі — в тому разі, якщо частину дистанції вони проїдуть на електротязі. Акумуляторна батарея на 19 кВт∙год забезпечує запас ходу в електричному режимі в 93-103 км у BMW 530e і 83-90 км — у 550e. Зарядка батареї займає 3 години 15 хвилин.

Запас ходу на електротязі становить 83-100 км Фото: BMW

Від стандартного BMW 5 Series 2024 гібриди відрізняються тільки 19-дюймовими дисками. У BMW 550e xDrive також є адаптивні амортизатори.

Продажі седанів у Європі стартують з листопада. Ціна BMW 530e стартує з 65 300 євро, а 550e — з 77 300 євро.

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