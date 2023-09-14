У Києві помітили рідкісний тюнінгований спорткар BMW (фото)

Спортивне купе BMW Alpina B4 Bi-Turbo оснащене 410-сильною турбошісткою. Його максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

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У центрі Києва сфотографували рідкісний BMW Alpina — купе B4 Bi-Turbo 2016 року. В Україні небагато таких автомобілів. Знімки спорктара з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Компанія Alpina спочатку займалася створенням гоночних авто, а з 80-х років виконує тюнінг BMW. Модель B4 Bi-Turbo заснована на BMW 4 Series F32 і є альтернативою купе M4.

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Як і BMW M4, Alpina B4 Bi-Turbo оснащений 3,0-літровою турбошісткою, але її віддача дещо менша — 410 к. с. і 600 Нм. Розгін до 100 км/год займає 4,2 с, а максимальна швидкість не обмежена і становить 303 км/год. Крім того, доопрацьовані ходова і гальма BMW.

Від стандартного купе BMW 4 Series F32 версію Alpina B4 Bi-Turbo можна впізнати за обвісом, спойлером на кришці багажника і фірмовими спицьованими колісними дисками. Крім того, боковини авто прикрашені графікою Alpina. У салоні встановлені спортивні сидіння і кермо, а в оздобленні використана дорожча шкіра.

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