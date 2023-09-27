BMW 5 Series получил новые сверхэкономичные версии с расходом 1 л на 100 км (фото)

Новый BMW 5 Series получил сразу гибридные версии мощностью 299 и 489 л. с. Они демонстрируют быстрый разгон и могут проехать 83-100 км в электрическом режиме.

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Линейку BMW 5 Series 2024 расширят две новые модификации. К бензиновым, дизельным и электрическим версиям присоединились подзаряжаемые гибриды BMW 530e и 550e xDrive. Их подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Гибриды предложены в исполнении на 299 и 489 л. с. Фото: BMW

Обе модели получили бензиновый турбодвигатель и электромотор. В заднеприводном BMW 530e установлены 2,0-литровая 190-сильная турбочетверка и электромотор на 184 л. с. Суммарная отдача составляет 299 л. с. и 450 Н∙м, что позволяет разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и развить 230 км/ч.

Полноприводный седан BMW 550e xDrive получил 3,0-литровую 313-сильную турбошестерку и электромотор мощностью 197 л. с. Суммарно получается 489 л. с. и 700 Н∙м: спринт до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

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Подзаряжаемые гибриды BMW 5 Series расходуют около 0,8-1 л/100 км в комбинированном режиме — в том случае, если часть дистанции они проедут на электротяге. Аккумуляторная батарея на 19 кВт∙ч обеспечивает запас хода в электрическом режиме в 93-103 км в BMW 530e и 83-90 км – в 550e. Зарядка батареи занимает 3 часа 15 минут.

Запас хода на электротяге составляет 83-100 км Фото: BMW

От стандартного BMW 5 Series 2024 гибриды отличаются только 19-дюймовыми дисками. В BMW 550e xDrive также есть адаптивные амортизаторы.

Продажи седанов в Европе стартуют с ноября. Цена BMW 530e стартует с 65 300 евро, а 550e – с 77 300 евро.

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