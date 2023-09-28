В Украине купили рекордное количество автомобилей BMW: самая популярная модель года

За 8 месяцев украинцы приобрели почти 2,8 тысячи новых автомобилей BMW. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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За август украинцы купили 5,8 тысячи новых автомобилей. При этом с января по август текущего года было продано почти 2,8 тысячи новых автомобилей BMW. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

С января по август 2023 года в Украине купили рекордное количество автомобилей BMW. Никогда за аналогичный период года показатели продаж не достигали такой отметки.

В 2017 году украинцы купили 1952 новых автомобиля немецкого бренда, что является прошлым рекордом. Компания BMW вошла в рейтинг пяти самых популярных автопроизводителей легковых авто в Украине.

Эксперты отметили, что с января по август в прошлом году было продано в три раза меньше автомобилей BMW. С чем именно связан такой рост продаж — неизвестно.

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Самой популярной моделью в Украине стал кроссовер BMW X5. Начальная стоимость самой доступной версии xDrive30d составляет 3 031 950 грн. В этой модификации автомобиль оснащен 3,0-литровым турбодизелем мощностью 281 л.с. и 650 Нм крутящего момента.

BMW X5 является бестселлером бренда в Украине Фото: BMW

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