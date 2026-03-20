В Европе появился мощный и недорогой соперник Hyundai Santa Fe от MG (фото)

Новый MG S9 выходит на европейский рынок. Большой семейный кроссовер богато укомплектован и получил мощную плагин-гибридную установку.

Кроссовер MG S9 2026 появился в Великобритании, а вскоре его продажи стартуют в ряде стран ЕС. Подробности модели раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

Новый MG S9 — европейская версия модели RX9. Самый большой кроссовер MG достигает почти 5 метров в длину и является более доступным конкурентом Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Skoda Kodiaq

Салон MG S9 2026 рассчитан на семь человек. Объем багажника составляет 203 л с тремя рядами сидений, 517 л — с двумя и 1052 л — с одним.

Кроссовер MG S9 в Европе будут предлагать только в переднеприводном плагин-гибридном исполнении, хотя модель RX9 имеет и бензиновую версию с полным приводом. 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель и электромотор вместе развивают 299 л. с. и 390 Н∙м.

Плагин-гибрид способен разогнаться до 100 км/ч за 9,6 с и может буксировать двухтонный прицеп. Батарея на 24,7 кВт∙ч позволяет преодолеть 100 км на электротяге.

Цена MG S9 в Великобритании стартует с 34 200 фунтов стерлингов (39 700 евро). Базовая комплектация Comfort довольно богата — 20-дюймовые диски, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, набор систем безопасности, подогрев передних кресел, электроприводы сидений и дверей багажника.

Вариант Premium за 36 945 фунтов стерлингов (42 900 евро) добавляет кожаный салон, акустику Bose с 12 динамиками, вентиляцию и массаж сидений.

