Лучшие 75-дюймовые телевизоры 2026 года: топ-5 моделей-бестселлеров на разный бюджет

Большие телевизоры с диагональю от 75 дюймов обеспечивают максимальное погружение в контент и становятся новым стандартом для домашних кинотеатров.

Качество изображения на ТВ такого размера сильно варьируется в зависимости от типа матрицы и технологий подсветки, пишет Business Insider. Приводим пятерку лучших крупногабаритных телевизоров по результатам тестирования экспертов.

Samsung S90F

Модель Samsung S90F признана лучшим универсальным выбором, предлагая оптимальный баланс между стоимостью и производительностью. Телевизор использует матрицу QD-OLED, которая объединяет точный контроль контрастности на уровне пикселей с насыщенной цветопередачей квантовых точек. Пиковая яркость достигает 1460 нит, что считается превосходным показателем для OLED телевизора среднего класса. Широкие углы обзора сохраняют качество картинки при просмотре сбоку, а поддержка частоты 144 Гц делает телевизор отличным выбором для современных игровых консолей и ПК.

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Телевизор Samsung S90F Фото: IGN

Характеристики Samsung S90F

Разрешение: 4K Ultra HD (3840x2160)

Тип панели: QD-OLED, частота до 144 Гц с ПК

Форматы HDR: HDR10+, HDR10, HLG

Операционная система: Tizen OS

Порты: 4 разъема HDMI 2.1

Плюсы:

Высокий цветовой объем и пиковая яркость для своего класса.

Продвинутые игровые функции, включая VRR.

Широкие углы обзора без потери контрастности.

Минусы:

Перегруженный интерфейс операционной системы.

Отсутствие поддержки формата Dolby Vision.

Уровень черного незначительно снижается при ярком освещении комнаты.

TCL QM6K

Телевизор TCL QM6K выступает лучшим бюджетным решением в классе больших диагоналей. Панель QLED оснащена подсветкой Mini LED с функцией локального затемнения, что редко встречается в начальном ценовом сегменте. Технология эффективно минимизирует ореолы вокруг светлых объектов и обеспечивает глубокий черный цвет. Пиковая яркость составляет около 557 нит, чего достаточно для базового воспроизведения HDR-контента в затемненных помещениях. Операционная система Google TV работает плавно и без программных сбоев.

Телевизор TCL QM6K Фото: PCMag

Характеристики TCL QM6K

Разрешение: 4K Ultra HD (3840x2160)

Тип панели: QLED, частота до 144 Гц с ПК

Подсветка: Mini LED с локальным затемнением

Форматы HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG

Операционная система: Google TV

Порты: 2 разъема HDMI 2.1, 2 разъема HDMI 2.0

Плюсы:

Качественное воспроизведение HDR для начального уровня.

Эффективный контроль контрастности благодаря Mini LED.

Стабильная и быстрая работа системы Google TV.

Минусы:

Яркость заметно уступает моделям среднего и высшего класса.

Качество изображения падает при просмотре под углом.

LG G5

Флагманская панель LG G5 предлагает ультимативное качество изображения для энтузиастов. Телевизор демонстрирует исключительную пиковую яркость для OLED-матриц, достигая 2410 нит в режиме Filmmaker Mode. Такая светимость позволяет безупречно отображать яркие спецэффекты в HDR без потери идеального черного цвета. Экран поддерживает частоту обновления 165 Гц для ПК-гейминга и поставляется со специальным креплением для плотного монтажа вплотную к стене.

Телевизор LG G5 Фото: Future

Характеристики LG G5

Тип панели: OLED, частота до 165 Гц с ПК

Форматы HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Операционная система: LG webOS

Порты: 4 разъема HDMI 2.1

Плюсы:

Исключительно высокая яркость HDR для OLED-технологии.

Идеальный уровень черного и попиксельный контроль контраста.

Картинка не искажается при просмотре с любых ракурсов.

Минусы:

Высокая стоимость на фоне моделей классом ниже.

Сбои в работе голосового поиска системы webOS.

Настольная подставка не входит в комплект поставки.

TCL QM8K

Модель TCL QM8K ориентирована на работу в ярко освещенных помещениях. Продвинутая система Mini LED использует увеличенное количество зон локального затемнения. Пиковая яркость дисплея составляет впечатляющие 3648 нит, что делает его самым ярким телевизором в подборке. Аппарат блестяще справляется с бликами от солнца и демонстрирует превосходный контроль контраста, сводя к минимуму свечение вокруг ярких элементов интерфейса.

Телевизор TCL QM8K Фото: Future

Характеристики TCL QM8K:

Разрешение: 4K Ultra HD (3840x2160)

Тип панели: QLED, частота до 144 Гц с ПК

Подсветка: Mini LED с локальным затемнением

Форматы HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Операционная система: Google TV

Порты: 2 разъема HDMI 2.1, 2 разъема HDMI 2.0 (в тексте-источнике указано "Two HDMI 2.1" в минусах)

Плюсы:

Рекордные показатели пиковой яркости.

Практически полное отсутствие ореолов благодаря точному локальному затемнению.

Углы обзора шире, чем у стандартных QLED-панелей.

Минусы:

Ограниченное количество портов HDMI 2.1 (всего два).

Отсутствие режима 165 Гц, который есть у некоторых конкурентов.

Samsung S95F

Телевизор Samsung S95F предлагает уникальное решение для борьбы с отражениями. Матрица QD-OLED обладает специальным матовым антибликовым покрытием. Экран полностью устраняет эффект зеркала, позволяя комфортно смотреть дневные трансляции напротив открытых окон. Пиковая яркость достигает 2170 нит. Телевизор получил премиальный дизайн с внешним блоком подключения кабелей, чтобы не загромождать заднюю панель устройства.

Телевизор Samsung S95F Фото: Future

Характеристики Samsung S95F:

Разрешение: 4K Ultra HD (3840x2160)

Тип панели: QD-OLED, частота до 165 Гц с ПК

Форматы HDR: HDR10, HDR10+, HLG

Операционная система: Tizen

Порты: 4 разъема HDMI 2.1

Плюсы:

Превосходная яркость и цветопередача.

Попиксельная контрастность и идеальные углы обзора.

Матовое покрытие радикально снижает количество бликов.

Минусы:

Матовый экран делает черный цвет слегка серым в освещенной комнате.

Большинство новых ИИ-функций перегружают систему.

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