Найкращі 75-дюймові телевізори 2026 року: топ-5 популярних моделей на будь-який бюджет

Великі телевізори з діагоналлю від 75 дюймів забезпечують максимальне занурення у контент і стають новим стандартом для домашніх кінотеатрів.

Якість зображення на телевізорах такого розміру значно варіюється залежно від типу матриці та технологій підсвічування, пише Business Insider. Наводимо п’ятірку найкращих великогабаритних телевізорів за результатами тестування експертів.

Samsung S90F

Модель Samsung S90F визнано найкращим універсальним вибором, що забезпечує оптимальний баланс між вартістю та продуктивністю. Телевізор використовує матрицю QD-OLED, яка поєднує точний контроль контрастності на рівні пікселів із насиченою передачею кольорів завдяки квантовим точкам. Пікова яскравість сягає 1460 ніт, що вважається чудовим показником для OLED-телевізора середнього класу. Широкі кути огляду зберігають якість зображення під час перегляду збоку, а підтримка частоти 144 Гц робить телевізор чудовим вибором для сучасних ігрових консолей та ПК.

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Телевізор Samsung S90F Фото: IGN

Характеристики Samsung S90F

Роздільна здатність: 4K Ultra HD (3840x2160)

Тип панелі: QD-OLED, частота до 144 Гц з ПК

Формати HDR: HDR10+, HDR10, HLG

Операційна система: Tizen OS

Порти: 4 роз'єми HDMI 2.1

Переваги:

Високий колірний об’єм та пікова яскравість для свого класу.

Розширені ігрові функції, включаючи VRR.

Широкі кути огляду без втрати контрастності.

Недоліки:

Перевантажений інтерфейс операційної системи.

Відсутність підтримки формату Dolby Vision.

Рівень чорного незначно знижується при яскравому освітленні кімнати.

TCL QM6K

Телевізор TCL QM6K є найкращим бюджетним варіантом у класі великих діагоналей. Панель QLED оснащена підсвічуванням Mini LED із функцією локального затемнення, що рідко зустрічається у початковому ціновому сегменті. Ця технологія ефективно мінімізує ореоли навколо світлих об’єктів і забезпечує глибокий чорний колір. Пікова яскравість становить близько 557 ніт, чого достатньо для базового відтворення HDR-контенту в затемнених приміщеннях. Операційна система Google TV працює плавно та без програмних збоїв.

Телевізор TCL QM6K Фото: PCMag

Характеристики TCL QM6K

Роздільна здатність: 4K Ultra HD (3840x2160)

Тип панелі: QLED, частота до 144 Гц з ПК

Підсвічування: Mini LED з локальним затемненням

Формати HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG

Операційна система: Google TV

Порти: 2 роз'єми HDMI 2.1, 2 роз'єми HDMI 2.0

Переваги:

Якісне відтворення HDR для початкового рівня.

Ефективний контроль контрастності завдяки технології Mini LED.

Стабільна та швидка робота системи Google TV.

Недоліки:

Яскравість помітно поступається моделям середнього та вищого класу.

Якість зображення погіршується при перегляді під кутом.

LG G5

Флагманська модель LG G5 пропонує найвищу якість зображення для справжніх поціновувачів. Телевізор демонструє виняткову пікову яскравість для OLED-матриць, досягаючи 2410 ніт у режимі Filmmaker Mode. Така яскравість дозволяє бездоганно відображати яскраві спецефекти в HDR без втрати ідеального чорного кольору. Екран підтримує частоту оновлення 165 Гц для ігор на ПК і постачається зі спеціальним кріпленням для щільного монтажу впритул до стіни.

Телевізор LG G5 Фото: Future

Характеристики LG G5

Тип панелі: OLED, частота до 165 Гц з ПК

Формати HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Операційна система: LG webOS

Порти: 4 роз'єми HDMI 2.1

Переваги:

Надзвичайно висока яскравість HDR для технології OLED.

Ідеальний рівень чорного та піксельний контроль контрасту.

Зображення не спотворюється під час перегляду з будь-яких ракурсів.

Недоліки:

Висока ціна на тлі моделей нижчого класу.

Збої в роботі голосового пошуку системи webOS.

Настільна підставка не входить до комплекту поставки.

TCL QM8K

Модель TCL QM8K призначена для використання у яскраво освітлених приміщеннях. Передова система Mini LED використовує збільшену кількість зон локального затемнення. Пікова яскравість дисплея становить вражаючі 3648 ніт, що робить його найяскравішим телевізором у добірці. Пристрій чудово справляється з відблисками від сонця та демонструє чудовий контроль контрасту, зводивши до мінімуму світіння навколо яскравих елементів інтерфейсу.

Телевізор TCL QM8K Фото: Future

Характеристики TCL QM8K:

Роздільна здатність: 4K Ultra HD (3840x2160)

Тип панелі: QLED, частота до 144 Гц з ПК

Підсвічування: Mini LED з локальним затемненням

Формати HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Операційна система: Google TV

Порти: 2 роз'єми HDMI 2.1, 2 роз'єми HDMI 2.0 (у тексті-джерелі вказано "Two HDMI 2.1" у розділі "Мінуси")

Переваги:

Рекордні показники пікової яскравості.

Практично повна відсутність ореолів завдяки точному локальному затемненню.

Кути огляду ширші, ніж у стандартних QLED-панелей.

Недоліки:

Обмежена кількість портів HDMI 2.1 (всього два).

Відсутність режиму 165 Гц, який є у деяких конкурентів.

Samsung S95F

Телевізор Samsung S95F пропонує унікальне рішення для боротьби з відблисками. Матриця QD-OLED має спеціальне матове антиблікове покриття. Екран повністю усуває ефект дзеркала, що дозволяє комфортно переглядати денні трансляції навпроти відкритих вікон. Пікова яскравість сягає 2170 ніт. Телевізор отримав преміальний дизайн із зовнішнім блоком підключення кабелів, щоб не захаращувати задню панель пристрою.

Телевізор Samsung S95F Фото: Future

Характеристики Samsung S95F:

Роздільна здатність: 4K Ultra HD (3840x2160)

Тип панелі: QD-OLED, частота до 165 Гц з ПК

Формати HDR: HDR10, HDR10+, HLG

Операційна система: Tizen

Порти: 4 роз'єми HDMI 2.1

Переваги:

Чудова яскравість та передача кольорів.

Контрастність на рівні пікселів та ідеальні кути огляду.

Матове покриття радикально зменшує кількість відблисків.

Недоліки:

Матовий екран робить чорний колір трохи сірим у освітленій кімнаті.

Більшість нових функцій штучного інтелекту перевантажують систему.

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